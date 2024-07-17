Γερμανικός Τύπος: «Η Ελλάδα υποφέρει από την ξηρασία»

«Φέτος η Ελλάδα βιώνει ένα ασυνήθιστα καυτό και με ελάχιστες βροχές καλοκαίρι. Ο περασμένος Ιούνιος ήταν ο θερμότερος από καταβολής των καιρικών καταγραφών», γράφει ο ανταποκριτής του Γερμανικού Δημοσιογραφικού Δικτύου (RND) στην Ελλάδα, Γκερντ Χέλερ, για τους καύσωνες που πλήττουν τη χώρα.

«Σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η ξηρασία. Σε πολλά μέρη της χώρας δεν έχει βρέξει εδώ και μήνες. […] Ο περασμένος χειμώνας είχε και αυτός πολύ λίγες βροχοπτώσεις: στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη η βροχή υποδιπλασιάστηκε σε σχέση με τα συνήθη επίπεδα, ενώ στην Κρήτη έφτασε μόλις το 40%.

Ως αποτέλεσμα μειώνεται η στάθμη στις δεξαμενές που αξιοποιούνται για την παροχή πόσιμου νερού – και η κατάσταση είναι σοβαρή σε κάποια από τα ελληνικά νησιά. Οι δεξαμενές στη Νάξο, η οποία φιλοξενεί πέραν των 20.000 μόνιμων κατοίκων και δεκάδες χιλιάδες παραθεριστές, έχουν σχεδόν αδειάσει».

Οι τεράστιοι αριθμοί τουριστών που συρρέουν στα ελληνικά νησιά επιδεινώνουν το πρόβλημα. «Φέτος η χώρα οδεύει προς νέο τουριστικό ρεκόρ. Όμως οι παραθεριστές είναι συχνά απρόσεκτοι και σπάταλοι στην κατανάλωση του πολύτιμου νερού. Όπως αναφέρει ο Νίκος Ζώρζος, δήμαρχος Σαντορίνης, "η κατανάλωση νερού στο νησί έχει ανέβει κατά 140% από το 2012”. Σε σύγκριση με το 2021 η κατανάλωση νερού στη Μύκονο έχει αυξηθεί κατά περίπου 40%», καταλήγει το RND.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.