Να μην ξεχνάμε τους τετράποδους φίλους μας στις συνθήκες καύσωνα που επικρατούν, προτρέπει η κοινωνική οργάνωση Αντι-κρίση και απευθύνει έκκληση προς όλους για τοποθέτηση νερού στα σημεία όπου υπάρχουν αδέσποτα ζώα ή πτηνά, όπως περιστέρια.

Υπενθυμίζει, δε, σε ιδιοκτήτες οικόσιτων ζώων να τα έχουν σε χώρους δροσερούς και όχι σε μπαλκόνια ή άλλα μέρη που μπορεί να αναπτυχθούν υψηλότατες θερμοκρασίες.

«Σκυλιά, γάτες και πτηνά υποφέρουν από τον καύσωνα με θερμοκρασίες πραγματικά δολοφονικές γι' αυτά. Το παζλ της κακουχίας τους συμπληρώνεται από την έλλειψη πηγών νερού, ειδικά στις μεγαλουπόλεις, όπου πια βρύσες, συντριβάνια και λοιπά σημεία δροσιάς γι' αυτά δεν υπάρχουν ή δε λειτουργούν […] Ας βάλουμε όλοι μαζί το χέρι μας με αγάπη στην φροντίδα των ζώων» τονίζει η κοινωνική οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

