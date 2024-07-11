Τουλάχιστον 65 μαυροδέλφινα νεκρά αφού εξόκειλαν στην ακτή νησιού της Σκωτίας

Τουλάχιστον 65 μαυροδέλφινα πέθαναν αφού εξόκειλαν στην ακτή νησιού της Σκωτίας, ανακοίνωσε σήμερα μια φιλοζωική οργάνωση διάσωσης.

Η British Divers Marine Life Rescue τόνισε ότι, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, έστειλε διασώστες στην ακτή του Σαντάι, ενός μικρού νησιού στο αρχιπέλαγος Όρκνεϊ.

"Κατά την άφιξη τους, οι διασώστες βρήκαν ότι υπήρχαν περίπου 77 μαυροδέλφινα στα ρηχά, τα οποία προφανώς ήταν εγκλωβισμένα για πολλές ώρες. Δυστυχώς, μόνο 12 από αυτά (ήταν) ακόμα ζωντανά", τόνισε η φιλοζωική οργάνωση.

Οι φάλαινες μπορούν να εξοκείλουν σε ακτές για διάφορους λόγους, όπως όταν χάνουν την πορεία τους ή παγιδεύονται από παλίρροιες, αλλά οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν υπάρχει κανένας οριστικός λόγος πίσω από το φαινόμενο, το οποίο έχει καταγραφεί σε όλη την ιστορία.

Τα μαυροδέλφινα, ειδικότερα, έχουν στενούς δεσμούς μεταξύ τους και όταν ένα από αυτά αντιμετωπίζει δυσκολίες, άλλα στο κοπάδι συχνά το ακολουθούν, με αποτέλεσμα να εξοκείλουν σε μεγάλους αριθμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

