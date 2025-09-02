Ένα γιγαντιαίο παγόβουνο, γνωστό ως A23a, το οποίο αποκολλήθηκε από την Ανταρκτική πριν από 39 χρόνια, βρίσκεται σε διαδικασία ταχείας διάλυσης καθώς μετακινείται προς πιο θερμά νερά. Το A23a, που κάποτε κατείχε τον τίτλο του μεγαλύτερου παγόβουνου στον κόσμο, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των αλλαγών που υφίστανται οι πάγοι του πλανήτη υπό τις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στις αρχές του 2024, το A23a ζύγιζε περίπου 1 τρισεκατομμύριο τόνους και καταλάμβανε έκταση 4.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, περιοχή δηλαδή κατά 50% μεγαλύτερη από το Λουξεμβούργο. Ωστόσο, η αναχώρησή του από τον παγωμένο Νότιο Ωκεανό και η πορεία του προς βορειότερα, πιο θερμά ύδατα, είχαν ως αποτέλεσμα την αποκόλληση μεγάλων τμημάτων του. Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου σε δορυφορικές εικόνες της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus, η σημερινή επιφάνειά του φτάνει μόλις τα 1.770 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Ο ωκεανολόγος Άντριου Μέιτζερς του Ινστιτούτου Ερευνών της Ανταρκτικής του Ηνωμένου Βασιλείου υπογραμμίζει την αναμενόμενη διάλυση του παγόβουνου: «Θα έλεγα ότι πραγματικά οδεύει προς το τέλος (…) Είναι, πολύ απλά, στη διαδικασία της αποσάθρωσης. Το νερό είναι υπερβολικά ζεστό για να επιβιώσει. Λιώνει σταθερά», ανέφερε, προβλέποντας πως «θα γίνει αγνώριστο μέσα σε λίγες εβδομάδες».

Από το 1986 έως σήμερα: Η διαδρομή του A23a

Το A23a αποκολλήθηκε το 1986 και έκτοτε παρέμεινε αγκυροβολημένο στη Θάλασσα του Γουέντελ για τρεις δεκαετίες, "εγκλωβισμένο" στον πυθμένα του ωκεανού. Το 2020, άρχισε ξανά να κινείται, παρασυρόμενο από τα ισχυρά ρεύματα της περιοχής. Τον Μάρτιο του 2024 προσάραξε κοντά στη Νότια Γεωργία, ένα βρετανικό νησί στον Νότιο Ατλαντικό, γεγονός που ανησύχησε τους επιστήμονες σχετικά με τις επιπτώσεις στην τοπική πανίδα, όπως τους πιγκουίνους και τους θαλάσσιους ελέφαντες.

Τελικά, το παγόβουνο παρέκαμψε τη Νότια Γεωργία και επιτάχυνε την πορεία του, ωθούμενο από τα κύματα και τα αυξημένα θερμοκρασιακά δεδομένα των βορείων ωκεανών. Οι ερευνητές δηλώνουν «αιφνιδιασμένοι» με τη μακροβιότητά του, σημειώνοντας πως «τα περισσότερα παγόβουνα δεν ταξιδεύουν τόσο μακριά. Είναι καταδικασμένα μόλις φύγουν από την προστασία του κλίματος της Ανταρκτικής», σχολιάζει ο Μέιτζερς.

Κλιματική αλλαγή και σχηματισμός παγόβουνων

Η δημιουργία παγόβουνων αποτελεί μια φυσική διαδικασία, αλλά οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο ρυθμός σχηματισμού τους έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Πιθανή εξήγηση θεωρείται η κλιματική αλλαγή, που αποδίδεται κυρίως στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

