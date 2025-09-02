Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου με θέμα «Ἐπὶ τὰς π(λ)ηγάς τῶν ὑδάτων…», το οποίο επικεντρώθηκε στη βιωσιμότητα και την αειφορία του θεσσαλικού κάμπου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα, στις 1–2 Σεπτεμβρίου 2025, μόλις δύο χρόνια μετά τις μεγάλες πλημμύρες που δοκίμασαν την περιοχή.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου και πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, υπό τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και τον Μητροπολίτη κ. Τιμόθεο.

Επιστημονικές συνεδρίες και θεματικές ενότητες

Κατά τη δεύτερη ημέρα, το Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Καρδίτσας φιλοξένησε τρεις συνεδρίες. Συνολικά παρουσιάστηκαν δώδεκα εισηγήσεις από διακεκριμένους επιστήμονες διαφόρων κλάδων, οι οποίοι ανέπτυξαν προβληματισμούς και προτάσεις για τη διαχείριση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Κεντρικοί θεματικοί άξονες του διαλόγου αποτέλεσαν:

Η θεολογική σημασία των υδάτων στην Ορθόδοξη Παράδοση.

στην Ορθόδοξη Παράδοση. Η περιβαλλοντική ηθική και η ψυχολογική διάσταση της οικολογικής συνείδησης.

και η ψυχολογική διάσταση της οικολογικής συνείδησης. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας στη Θεσσαλία.

και της στη Θεσσαλία. Η ανάγκη για βιώσιμες αγροτικές πολιτικές .

. Η υιοθέτηση ολιστικής προσέγγισης του νερού ως φυσικού αγαθού, πνευματικού συμβόλου και κοινωνικού δικαιώματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της Εκκλησίας στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς και στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ θεολογίας, επιστημών και κοινωνίας για την αντιμετώπιση προκλήσεων αειφορίας και διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Συμπεράσματα, ευχαριστίες και προοπτικές

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με ευχαριστίες προς εισηγητές, συμμετέχοντες και τους εκπροσώπους φορέων και αρμόδιων αρχών. Ξεχωριστές αναφορές έγιναν στο έργο της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και στη συνεργασία με τοπικές κοινωνίες.

Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών επεσήμανε τη θερμή φιλοξενία και την ενεργό συμμετοχή των τοπικών φορέων στη διοργάνωση, ενώ ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμόθεος υπογράμμισε τη σημασία επιλογής της Θεσσαλίας ως τόπου οργάνωσης ενός τόσο σημαντικού περιβαλλοντικού συνεδρίου, ικανού να αποτελέσει αφετηρία για πνευματική και οικολογική αφύπνιση.

Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε η αναγκαιότητα συνεργασίας Εκκλησίας, Πολιτείας και Επιστημονικής Κοινότητας για τη διαμόρφωση υπεύθυνης περιβαλλοντικής στάσης και τη διασφάλιση βιώσιμης προοπτικής για τον θεσσαλικό κάμπο και το σύνολο του φυσικού περιβάλλοντος.

