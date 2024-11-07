Το όρος Φούτζι, το ψηλότερο βουνό στην Ιαπωνία, ανέκτησε και πάλι σήμερα την εμβληματική χιονισμένη του κορυφή έπειτα από μια μακρά περίοδο ρεκόρ κατά την οποία η κορυφή του παρέμεινε γυμνή.

Στις 29 Οκτωβρίου, η κορυφή του κατέκτησε ένα αρνητικό ρεκόρ: Αυτό της απουσίας χιονιού έπειτα 130 χρόνια, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Το προσωπικό στο τοπικό Μετεωρολογικό Γραφείο στο Κόφου, το οποίο ανακοινώνει την πρώτη χιονόπτωση στο Όρος Φούτζι κάθε χρόνο από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία το 1894, διέκρινε λίγο χιόνι κοντά στην ύψους 3.776 μέτρων κορυφή στο βουνό, το οποίο είναι και ενεργό ηφαίστειο, σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωσε.

Η «πρώτη χιονόπτωση» στο Φούτζι ορίζεται ως το σημείο όπου όλο ή τμήμα του βουνού καλύπτεται με χιόνι, ορατό από το παρατηρητήριο του Κόφου για πρώτη φορά μετά το καλοκαίρι.

Τα τελευταία χρόνια, η πρώτη χιονόπτωση στο όρος Φούτζι καθυστερεί, παρότι οι λόγοι για το φαινόμενο παραμένουν ασαφείς, δήλωσε ο Μαμόρου Ματσουμότο του παρατηρητηρίου του Κόφου.

«Νιώθω ανακούφιση που επιτέλους βλέπω το χιόνι. Η θερμοκρασία στην κορυφή του Φούτζι είναι ηψηλή από τον Οκτώβριο επομένως προέβλεπα μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση στη χιονόπτωση, το οποίο με έκανε να ανησυχώ», είπε ο ίδιος.

Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες σημαίνει ότι οι βροχοπτώσεις δεν μετατράπηκαν σε χιόνι τον Οκτώβριο όταν η μέση θερμοκρασία στην κορυφή άγγιξε υψηλό ρεκόρ 1,6 βαθμούς Κελσίου, σε σχέση με τον προηγούμενο Οκτώβριο όπου η μέση θερμοκρασία ήταν -2, έδειξαν τα επίσημα στοιχεία.

Το θερμότερο καλοκαίρι στην Ιαπωνία φέτος ανέβασε τη μέση θερμοκρασία σε εθνικό επίπεδο από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο κατά 1,76 βαθμούς Κελσίου περισσότερο από το συνηθισμένο.

Πηγή: skai.gr

