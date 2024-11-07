Ένας αυτοκρατορικός πιγκουίνος εξέπληξε τους ντόπιους όταν εμφανίστηκε σε παραλία της Αυστραλίας ύστερα από ένα επικό ταξίδι χιλιάδων μιλίων από το σπίτι του στην Ανταρκτική.

Ο πιγκουίνος έφτασε στην παραλία Ocean στη Δυτική Αυστραλία, την Παρασκευή, σύμφωνα με δήλωση του Τμήματος Βιοποικιλότητας, Διατήρησης και Αξιοθέατων της Αυστραλίας (DBCA), που εστάλη στο CNN την Τετάρτη.

Ένας εκπρόσωπος περιέγραψε τον πιγκουίνο ως «υποσιτισμένο», προσθέτοντας ότι το ζώο «παραμένει στη φροντίδα ενός εκπαιδευμένου και εγγεγραμμένου τοπικού φροντιστή άγριας ζωής».

«Η διαδικασία αποκατάστασης αναμένεται να διαρκέσει μερικές εβδομάδες», είπε ο εκπρόσωπος, ο οποίος πρόσθεσε ότι ο φροντιστής άγριας ζωής υποστηρίζεται από έναν αξιωματικό της DBCA.

Η παραλία Ocean Beach απέχει περισσότερα από 2.200 μίλια βόρεια της Ανταρκτικής, υποδηλώνοντας ότι ο πιγκουίνος πιθανότατα κολύμπησε πολύ περισσότερο για να φτάσει στην Αυστραλία.

An emperor penguin swam what is believed to be the longest journey ever recorded for the species, travelling roughly 3434 kilometres from Antarctica to Western Australia. #9News pic.twitter.com/5Uueaz8hd4 — 9News Perth (@9NewsPerth) November 7, 2024

Η Belinda Cannell, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αυστραλίας, είπε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ABC News της Αυστραλίας ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας αυτοκράτορας πιγκουίνος έχει δει μέχρι τώρα βόρεια.

Ο πιγκουίνος μπορεί να ακολούθησε ένα ρεύμα βόρεια από την Ανταρκτική, είπε.

«Ακολουθούν ρεύματα όπου θα βρουν πολλά διαφορετικά είδη φαγητού», είπε ο Cannell στο ABC. «Έτσι ίσως αυτά τα ρεύματα έτειναν να είναι λίγο πιο βόρεια προς την Αυστραλία από ό,τι συνήθως».

Σέρφερ είπε στο ABC ότι είδε τον πιγκουίνο να αναδύεται από τη θάλασσα. «Ήταν τεράστιο, ήταν πολύ μεγαλύτερο από ένα θαλάσσιο πουλί και λέμε, τι είναι αυτό το πράγμα που βγαίνει από το νερό; Και είχε μια ουρά να βγαίνει σαν πάπια», είπε ο Φάουλερ.

«Προσπάθησε να κάνει σαν μια τσουλήθρα την κοιλιά του, νομίζοντας ότι ήταν χιόνι, υποθέτω, και απλώς φύτεψε στην άμμο και σηκώθηκε και τίναξε όλη την άμμο», είπε ο Φάουλερ.

Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι είναι οι ψηλότεροι και βαρύτεροι από τα 18 είδη πιγκουίνων. Μπορούν να ζυγίζουν έως και 40 κιλά και να έχουν ύψος 45 ίντσες (1,1 μέτρο).

Μια θηλυκή αυτοκράτορας γεννά ένα αυγό ανά αναπαραγωγική περίοδο και στη συνέχεια το περνά στον αρσενικό σύντροφό της για να επωάσει ενώ εκείνη αναζητά τροφή για περίπου δύο μήνες.

Πηγή: skai.gr

