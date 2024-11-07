Το 2024 είναι «σχεδόν βέβαιο» ότι θα είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ και η πρώτη στη διάρκεια της οποίας η μέση θερμοκρασία της Γης θα είναι κατά 1,5 ° Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Κοπέρνικος που δημοσιεύθηκαν μετά τον δεύτερο πιο ζεστό Οκτώβριο που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα.

«Έπειτα από 10 μήνες του 2024 είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι το 2024 θα είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ και η πρώτη (με τη θερμοκρασία) να είναι κατά 1,5 ° Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα», με βάση τα στοιχεία ERA5 του Κοπέρνικου, σχολίασε η Σαμάνθα Μπέρτζες αναπληρώτρια διευθύντρια της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής (C3S) του Κοπέρνικου.

Είναι μάλιστα «πιθανό» η υπερθέρμανση του πλανήτη να ξεπέρασε τον 1,55 ° Κελσίου στη διάρκεια του 2024.

«Πρόκειται για ένα νέο στάδιο στα ρεκόρ των παγκόσμιων θερμοκρασιών και θα πρέπει να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ώστε να ενισχύσουμε τις φιλοδοξίες μας στην επόμενη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή, την COP29», υπογράμμισε η Μπέρτζες.

Η COP αυτή, που ξεκινά στις 11 Νοεμβρίου στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, θα είναι αφιερωμένη στην αναζήτηση τρόπων για τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τον Κοπέρνικο, ο Οκτώβριος του 2024 ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί παγκοσμίως μετά τον Οκτώβριο του 2023, με τη μέση θερμοκρασία να φτάνει τους 15,25 ° Κελσίου. Πρόκειται για αύξηση κατά 1,65 ° Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή (1850-1900).

Πρόκειται επίσης για τον 15ο συνεχή μήνα σε μια περίοδο 16 μηνών κατά τον οποίο η μέση θερμοκρασία ήταν υψηλότερη κατά 1,5 ° Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

Αυτός ο συμβολικός αριθμός αντιστοιχεί στο πιο φιλόδοξο όριο που είχε τεθεί από την παγκόσμια κοινότητα στο Παρίσι το 2015, με στόχο να συγκρατηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από τους 2 ° Κελσίου και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να περιοριστεί στον 1,5 ° Κελσίου.

Σύμφωνα όμως με τους πιο πρόσφατους υπολογισμούς του ΟΗΕ, ο κόσμος δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση σε σωστή πορεία για να πετύχει το όριο αυτό.

Με τις υφιστάμενες πολιτικές η υπερθέρμανση του πλανήτη αναμένεται να φτάσει το «καταστροφικό» επίπεδο των 3,1 ° Κελσίου στη διάρκεια αυτού του αιώνα, όπως εκτιμά το πρόγραμμα του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (UNEP). Και ακόμη κι αν ληφθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις για την υιοθέτηση καλύτερων πολιτικών, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,6 ° Κελσίου.

