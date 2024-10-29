Ο Νοέμβριος έχει σχεδόν φτάσει, όμως, το εμβληματικό όρος Φούτζι της Ιαπωνίας παραμένει «καραφλό» χωρίς τη χαρακτηριστική χιονοσκεπή του. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη ημερομηνία που έχει καταγραφεί στα χρονικά, κατά την οποία παραμένει χωρίς χιόνι η κορυφή του βουνού, σύμφωνα με το CNN.

Συνήθως από τις αρχές Οκτωβρίου, οι υψηλότερες κορυφές του βουνού έχουν ήδη πασπαλιστεί με χιόνι, αλλά φέτος παραμένουν γυμνές κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, που έχουν πλήξει ένα από τα πιο αγαπημένα ορόσημα της χώρας.

Η πρώτη χιονόπτωση σηματοδοτεί την άφιξη του χειμώνα. Ακολουθεί την καλοκαιρινή αναρριχητική περίοδο, η οποία φέτος ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Οι χιονοστιβάδες αρχίζουν να σχηματίζονται κατά μέσο όρο στο Φούτζι στις 2 Οκτωβρίου και πέρυσι, καταγράφηκαν στις 5 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το μετεωρολογικό πρακτορείο της Ιαπωνίας - αν και ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός NHK ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος του έλιωσε στις αρχές Νοεμβρίου λόγω των θερμών θερμοκρασιών.

Το Τοπικό Μετεωρολογικό Γραφείο Kofu της Ιαπωνίας, το οποίο ανακοινώνει κάθε χρόνο την πρώτη χιονόπτωση στο Φούτζι, από τότε που ιδρύθηκε το 1894, δεν το έχει κάνει ακόμη φέτος, επικαλούμενο τον ασυνήθιστα ζεστό καιρό.

«Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι υψηλές θερμοκρασίες στην Ιαπωνία συνεχίζονται από το καλοκαίρι και δεδομένου του ότι έβρεχε, δεν παρατηρήθηκε χιονόπτωση», δήλωσε στο CNN ο Shinichi Yanagi, ένας μετεωρολόγος στο γραφείο του Kofu την Τρίτη.

Το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά στην καταγεγραμμένη ιστορία

«Η έλλειψη χιονιού στις 29 Οκτωβρίου ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ της 26ης Οκτωβρίου, που σημειώθηκε το 1955 και το 2016», είπε.

«Η Ιαπωνία κατέγραψε φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει αναφερθεί από τότε που ξεκίνησαν οι στατιστικές το 1898», ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία τον Σεπτέμβριο.

Η μέση θερμοκρασία από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο ήταν 1,76 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κανονικό επίπεδο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 1,08 βαθμών που είχε σημειωθεί το 2010, ανέφερε η υπηρεσία.

Η Ιαπωνία παρέμεινε ασυνήθιστα ζεστή το φθινόπωρο, με τουλάχιστον 74 πόλεις να καταγράφουν θερμοκρασίες 30 βαθμών Κελσίου ή υψηλότερες την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανάλυση της μη κερδοσκοπικής ερευνητικής ομάδας Climate Central.

Η ασυνήθιστη ζέστη του Οκτωβρίου που γνώρισε η Ιαπωνία ήταν τρεις φορές πιο πιθανή λόγω της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με το Climate Central.

Η ακραία καλοκαιρινή ζέστη της Ιαπωνίας δεν ήταν τοπικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι έσπασε τα παγκόσμια ρεκόρ θερμότητας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με το 2024 να είναι σταθερά σε τροχιά να είναι η θερμότερη χρονιά στην καταγεγραμμένη ιστορία.

Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι ο κόσμος πρέπει να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5 βαθμούς πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα για να αποτρέψει τις πιο καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Μια νέα μελέτη τον Ιανουάριο διαπίστωσε ότι η κλιματική κρίση έχει μειώσει τη συσσώρευση χιονιού στα περισσότερα μέρη του βόρειου ημισφαιρίου τα τελευταία 40 χρόνια.

Η μεταγενέστερη χιονόπτωση στο όρος Φούτζι θα μπορούσε να είναι μια ανησυχητική ένδειξη για το πού οδεύει ο κόσμος, με τους θερμότερους χειμώνες να έχουν αντίκτυπο στο χιόνι, τον τουρισμό, τις τοπικές οικονομίες, τις προμήθειες τροφίμων και νερού, ακόμη και τις αλλεργίες.

Μαζί με τους νομούς Yamanashi και Shizuoka της Ιαπωνίας, το όρος Φούτζι μήκους 3.776 μέτρων είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και σύμβολο της Ιαπωνίας.

Συνήθως είναι καλυμμένο με χιόνι το μεγαλύτερο μέρος του έτους μέχρι να ανοίξει η ετήσια αναρριχητική περίοδος τον Ιούλιο, υποδεχόμενοι εκατομμύρια επισκέπτες που θέλουν να περπατήσουν στην κορυφή ή να παρακολουθήσουν την ανατολή του ηλίου από τις διάσημες πλαγιές του.

Τα τελευταία χρόνια, το βουνό υπέφερε από υπερτουρισμό και Ιάπωνες αξιωματούχοι είπαν προηγουμένως στο CNN ότι οι επισκέπτες έριχναν σκουπίδια, υπερφορολόγησαν τις εγκαταστάσεις τουαλέτας και έκαναν πεζοπορία με ακατάλληλο εξοπλισμό, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ατυχήματα ή τραυματισμούς.

Τον Ιούλιο, οι αρχές εφάρμοσαν τουριστικό φόρο και έθεσαν νέους κανονισμούς για τη διαχείριση του πλήθους. Τώρα, οι ορειβάτες πρέπει να πληρώνουν 2.000 γιεν (12,40 $) ανά άτομο, με ημερήσιο μέγιστο 4.000 ορειβάτες την ημέρα.

Πηγή: skai.gr

