Ως μία τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα χαρακτήρισε την «πράσινη μετάβαση» ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης κατά την παρέμβασή του χθες στο 7ο Athens Investment Forum.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εκμεταλλευτεί η Ελλάδα το άφθονο ανανεώσιμο δυναμικό που διαθέτει είναι να αναπτύξει έγκαιρα τις ενεργειακές της υποδομές, είπε ο κ. Μανουσάκης, εξηγώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση η χώρα μας μελλοντικά να αξιοποιεί εμπορικά τη διαθεσιμότητα της «πράσινης» ισχύος της.

Υπογράμμισε ότι τα δίκτυα είναι απολύτως απαραίτητα για τη μετάβαση που πρέπει να συμβεί στην ηλεκτροπαραγωγή. Στη βάση αυτή, συμπλήρωσε, ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει δεκαπλασιάσει τις ετήσιες επενδυτικές του δαπάνες σε σχέση με το 2017, με την προσθήκη νέων διασυνδέσεων και την ανανέωση κρίσιμου εξοπλισμού του συστήματος. Σημείωσε, επίσης, ότι βασικός άξονας της στρατηγικής του Διαχειριστή είναι η πλήρης αξιοποίηση του συνόλου των υποδομών του για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, προσθέτοντας ότι το επόμενο στοίχημα για τον ΑΔΜΗΕ είναι η πλήρης ψηφιοποίηση της συντήρησης του συστήματος, ώστε να γίνεται με αποδοτικότερο τρόπο και να συνεπάγεται ακόμη χαμηλότερες χρεώσεις για τους καταναλωτές.

«Οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν είναι πάρα πολλές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Εξήγησε, ωστόσο, ότι αν και θα απαιτήσουν μεγάλες δαπάνες θα είναι τελικά προς το συμφέρον των καταναλωτών, καθότι με την ολοκλήρωση του ενεργειακού μετασχηματισμού, η κοστολόγηση του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας θα αλλάξει ριζικά και δεν θα συνοδεύεται από τα σημερινά λειτουργικά κόστη παρά μόνο από ένα μικρότερο κόστος πρόσβασης στις υποδομές δικτύων και αποθήκευσης.

Ως λύση για τη λείανση των τιμών της ενέργειας σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, ο κ. Μανουσάκης πρόταξε την απόκριση ζήτησης (demand response), επισημαίνοντας ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη δημιουργήσει σχετικά εργαλεία με τα οποία παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς τις βιομηχανίες. Σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε ότι σημαντικοί παράγοντες είναι η μεταφορά της κατανάλωσης από τις βραδινές στις μεσημεριανές ώρες και η εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών για τους οικιακούς καταναλωτές.

Για την αποκλιμάκωση των τιμών μεσοπρόθεσμα, ο επικεφαλής του Διαχειριστή στάθηκε στις διεθνείς διασυνδέσεις, έργα που, όπως είπε, θα υποστηρίξουν την εθνική στρατηγική για εξαγωγές ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, όπως οι νέες διασυνδέσεις με την Ιταλία και την Αλβανία, ο ηλεκτρικός διάδρομος που προωθεί ο ΑΔΜΗΕ προς τη Γερμανία, καθώς και ένας νέος άξονας μεταφοράς ενέργειας που σχεδιάζεται προς την Ανατολική Ευρώπη με αφετηρία την Ελλάδα. Επιπλέον, αναφέρθηκε στην αποθήκευση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντλησιοταμίευση, η οποία, όπως ανέφερε, θα έχει μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα και μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τις χημικές μπαταρίες.

«Έχοντας περισσότερες ΑΠΕ από τις γειτονικές χώρες, μεσοπρόθεσμα είναι συμφέρον για την Ελλάδα να αλλάξει το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών και να εξάγουμε όσο περισσότερη ενέργεια γίνεται. Το σημαντικότερο όμως από όλα είναι να γίνουμε ενεργειακά αυτάρκεις. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας για πρώτη φορά», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι η χώρα, αναπτύσσοντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ και πυκνό δίκτυο διασυνδέσεων, τα επόμενα χρόνια θα αποκτήσει τη δυνατότητα να προσφέρει ηλεκτρική ισχύ σε περιφερειακό επίπεδο.

Ερωτηθείς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο κ. Μανουσάκης ανέφερε ότι το έργο προχωρά ομαλά με τις υποθαλάσσιες έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη στα χωρικά ύδατα των δύο κρατών και πρόσθεσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρξουν εξελίξεις σε επενδυτικό επίπεδο. Αναφορικά με τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, σημείωσε ότι η μελέτη κόστους - οφέλους έχει ανατεθεί και θα είναι έτοιμη εντός του πρώτου τριμήνου του 2025. Σχετικά με τις ρυθμιστικές εκκρεμότητες που υπάρχουν στη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, είπε ότι είναι θέμα χρόνου να επιλυθούν δεδομένου ότι υφίσταται διακρατική συμφωνία και η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει λάβει επενδυτική απόφαση για τη συμμετοχή της στο έργο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.