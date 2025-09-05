Φωτιά ξέσπασε στο Πετρωτό Δομοκού

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην περιοχή Πετρωτό του Δομοκού, που ξέσπασε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης και εξαπλώθηκε ραγδαία. Η φωτιά κατακαίει αγροτοδασικές εκτάσεις στα διοικητικά όρια των περιφερειακών ενοτήτων Φθιώτιδας, Λάρισας και Μαγνησίας, δημιουργώντας τρία ξεχωριστά μέτωπα. Η κύρια κατεύθυνση της φωτιάς εντοπίζεται προς τα δυτικά, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.

Ενισχυμένες δυνάμεις στη μάχη κατά της φωτιάς

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Φθιώτιδα, τη Λάρισα και τη Μαγνησία επιχειρούν συντονισμένα για τον περιορισμό της περιμέτρου της πυρκαγιάς και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, έχουν κινητοποιηθεί 68 πυροσβέστες, 20 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων από την 4η και τη 10η ΕΜΟΔΕ (Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων), ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή των υδροφόρων των τοπικών δήμων.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες λόγω του ανέμου και της γεωμορφολογίας της περιοχής, με τις αρχές να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν αδιάκοπα τις προσπάθειες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

