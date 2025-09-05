Θεσσαλονίκη: Στο επίκεντρο των συνεδριάσεων ΔΣ ΚΕΔΕ και ΠΕΔ-ΚΜ οι μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης

Στο προσκήνιο βρέθηκε το ζήτημα των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων από αστικά στερεά απόβλητα κατά τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και της ΚΕΔΕ. Η συζήτηση αναθερμάνθηκε με αφορμή τη δημοσιοποίηση για διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το δίκτυο αυτών των μονάδων.

Κατά την παρουσίαση του θέματος, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων και Κυκλικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ, εξέφρασε τη θετική στάση της ΚΕΔΕ έναντι της θεσμοθέτησης και λειτουργίας τέτοιων μονάδων. Όπως ανέφερε, αποτελούν «διεθνώς επιτυχημένη πρακτική» που δύναται να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της υγειονομικής ταφής, εφόσον σχεδιαστούν και εφαρμοστούν ορθά.

Ωστόσο, υπογράμμισε τις σοβαρές ανησυχίες πολλών τοπικών κοινωνιών για τη δημόσια υγεία. Γι' αυτό επισήμανε την ανάγκη για επαρκή διαβούλευση με τους πολίτες και διενέργεια ελέγχων από αξιόπιστους και εξειδικευμένους φορείς επιθεώρησης. Παράλληλα, ζήτησε αποσαφήνιση σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης των μονάδων, την πιθανή επιβολή τέλους ενεργειακής αξιοποίησης, τους κανόνες λειτουργίας και τις επιπτώσεις σε επίπεδο κόστους για τους δήμους και τους ΦΟΔΣΑ. Ειδική αναφορά έκανε και στις τιμές πώλησης της παραγόμενης ενέργειας.

Ισορροπία μεταξύ ενεργειακής αξιοποίησης και ανακύκλωσης

Ο κ. Ζέρβας τόνισε ότι η λειτουργία αυτών των μονάδων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομεύσει τις βασικές προτεραιότητες των δήμων για διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και κομποστοποίηση. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να παραμένουν πρώτη προτεραιότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, ανέφερε ότι η διαβούλευση, κατόπιν αιτήματος της Ένωσης, θα παραταθεί έως τις 17 Οκτωβρίου. Υπογράμμισε τη στήριξη της αυτοδιοίκησης στην ανακύκλωση, την ανάκτηση, την επαναχρησιμοποίηση υλικών, όπως και στην ενίσχυση του "καφέ κάδου" και της κομποστοποίησης. Ωστόσο, σημείωσε ότι η ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμματικών αποβλήτων έχει ρόλο, ιδίως για απορρίμματα που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αλλιώς.

Ο κ. Κυρίζογλου πρότεινε, μεταξύ άλλων, η χρηματοδότηση να κατευθύνεται κυρίως στην ανακύκλωση, ενώ η ενεργειακή αξιοποίηση μπορεί να προχωρήσει με ιδιωτικά κεφάλαια. Ειδική μνεία έκανε στη διαστασιολόγηση των μονάδων, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να καλύπτουν πάνω από το 20-25% των παραγόμενων αποβλήτων, ώστε να δοθεί ώθηση στην ανακύκλωση με στόχο πάνω από 65%. Παράλληλα, εκτίμησε ότι το κόστος για τον πολίτη δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό της υγειονομικής ταφής. Τέλος, ζήτησε η ευθύνη διαχείρισης να περάσει στους ΦΟΔΣΑ της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι παραπάνω θέσεις εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.

Αντιρρήσεις και προβληματισμοί

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επεσήμανε από την πλευρά του πως η θέση της ΚΕΔΕ οφείλει να είναι σαφής, τονίζοντας ότι το προωθούμενο σχέδιο αποτελεί «λάθος κατεύθυνση» και ότι ενδέχεται να θέσει σημαντικά προσκόμματα στη λειτουργία των δήμων. Εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη δημιουργία μονάδων που θα διαχειρίζονται σύμμεικτα απορρίμματα, αντί για εργοστάσια που να επικεντρώνονται στην αξιοποίηση της ανακύκλωσης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ο Γενικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης Σάββας Χιονίδης και ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, χαρακτήρισε κρίσιμη και ενδιαφέρουσα αυτήν την περίοδο για την τοπική αυτοδιοίκηση, τονίζοντας τη σημασία του νέου κώδικα που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.