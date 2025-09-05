Πυροσβεστική: 38 πυρκαγιές σε αγροτικές και δασικές περιοχές το τελευταίο 24ωρο

Σε 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές ανήλθε ο αριθμός των περιστατικών που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από τις συνολικές πυρκαγιές, οι 32 κατασβέστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση ακόμη έξι εστιών.

Σημαντικό περιστατικό καταγράφηκε στην Αρκαδία, όπου νωρίτερα σήμερα το απόγευμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι. Η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο μετά από την άμεση κινητοποίηση 30 πυροσβεστών, με τη συνδρομή ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχημάτων, 2 αεροσκαφών και ενός ελικοπτέρου.

Διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης των πυρκαγιών

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης του φαινομένου, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, μαζί με κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ερευνούν εντατικά τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών, ώστε να εντοπιστούν τα πιθανά περιστατικά εμπρησμού και να αποτραπούν μελλοντικοί κίνδυνοι.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί. «Σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική σας ασφάλεια, ακολουθείτε πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών», τονίζεται στην ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.