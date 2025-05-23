Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποιεί σήμερα για τους μείζονες οικονομικούς κινδύνους της ξηρασίας στην Ευρώπη, που απειλούν έως το 15% της παραγωγής στην ευρωζώνη σε περίπτωση ακραίων καιρικών επεισοδίων που θα γίνουν πιο συχνά με την κλιματική αλλαγή.

«Η έλλειψη επιφανειακού νερού είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την οικονομία της ευρωζώνης», γράφουν πέντε συντάκτες σημειώματος ιστολογίου που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΕΚΤ.

«Επεισόδια ακραίας ξηρασίας μπορούν να προκαλέσουν αλυσιδωτές συνέπειες»: η έλλειψη επιφανειακού νερού μειώνει τις γεωργικές αποδόσεις, σταματά την παραγωγή και αυξάνει τα κόστη, περιορίζει την υδροηλεκτρική ενέργεια και τις ποτάμιες μεταφορές, μεταξύ άλλων παραδειγμάτων που επικαλούνται οι συντάκτες.

Άλλη διαπίστωση: η πραγματική ή αντιληπτή μείωση της ποσότητας του νερού έχει ήδη προκαλέσει ισχυρή μείωση των τουριστικών επισκέψεων σε ορισμένες περιοχές, προκαλώντας οικονομικές απώλειες που υπολογίζονται σε περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Γενικότερα, οι συντάκτες εκτιμούν ότι το 72% των εταιριών της ευρωζώνης εξαρτώνται σε καθοριστικό βαθμό από τα αγαθά που η φύση προσφέρει άμεσα: πόσιμο νερό, τρόφιμα (ψάρια, φρούτα, κ.ά.) ξύλο, πρώτες ύλες έως ιατρικά φυτά.

Η γεωργία είναι ο πιο ευάλωτος τομέας σε περίπτωση μακράς ξηρασίας, με έως 30% της παραγωγής να απειλείται στον νότο, έναντι σχεδόν 12% στη Φινλανδία, σύμφωνα με το σημείωμα.

Η νότια Ευρώπη είναι η πλέον πληγείσα, αλλά η έκθεση προχωρά επίσης στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, σύμφωνα με το σημείωμα αυτό που δημοσιοποιήθηκε την ώρα που η ξηρασία η οποία δεν είχε καταγραφεί εδώ και δεκαετίες πλήττει εδώ και εβδομάδες ένα μέρος της βόρειας Ευρώπης, από τη Σκωτία έως την Ολλανδία.

Οι συντάκτες, οικονομολόγοι στην ΕΚΤ, προσθέτουν ότι η έλλειψη νερού αναμένεται να προκαλέσει αύξηση των τιμών του νερού και των ειδών διατροφής, αυξάνοντας επομένως τον πληθωρισμό.

Επίσης, σημειώνουν έναν κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα μέσω της αύξησης της πιθανότητας μη καταβολής πληρωμών από τις εταιρίες: περισσότερα από 1.300 δισεκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικά δάνεια είναι εκτεθειμένα σε ιδιαίτερα ευάλωτους τομείς στην ξηρασία, εξήγησε.

"Είναι βασικό να ενταχθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη φύση στα πλαίσια εκτίμησης χρηματοπιστωτικών κινδύνων, κυρίως αυτών που συνδέονται με το νερό", καταλήγει το σημείωμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.