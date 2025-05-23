Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέγραψαν θερμοκρασία ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, στους 50,4 βαθμούς Κελσίου, κάτι το πρωτόγνωρο εδώ και 20 χρόνια σε αυτήν την πετρελαϊκή χώρα του Κόλπου.

«Η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε στη χώρα σήμερα είναι 50,4 βαθμοί Κελσίου στο Αλ Σαουαμέχ», στο εμιράτο του Άμπου Ντάμπι, αναφέρεται σε μήνυμα που ανήρτησε το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας των Εμιράτων στον λογαριασμό του στο Χ.

«Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει ποτέ σημειωθεί (τον Μάιο) από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές στα μητρώα το 2003», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το ρεκόρ για μήνα Μάιο είχε φθάσει έως τους 50,2 βαθμούς Κελσίου το 2009.

Η χώρα είχε γνωρίσει τον περασμένο μήνα μια ασυνήθιστη ζέστη για την εποχή, με ένα ρεκόρ μέσης μέγιστης θερμοκρασίας τους 42,6 βαθμούς Κελσίου, ωθώντας τις αρχές να εκδώσουν συστάσεις προς τους πολίτες, καλώντας τους να πίνουν πολύ νερό και να αποφεύγουν τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Ο υδράργυρος είχε εκτοξευθεί στους 46,6 βαθμούς Κελσίου την 27η Απριλίου, η δεύτερη μεγαλύτερη θερμοκρασία που είχε ποτέ σημειωθεί για μήνα Απρίλιο στη χώρα, έπειτα από ένα ρεκόρ 46,9 βαθμών Κελσίου τον Απρίλιο του 2012.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.