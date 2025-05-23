Πρωτοφανής εδώ και δεκαετίες ξηρασία πλήττει τις τελευταίες εβδομάδες περιοχές της βόρειας Ευρώπης, από τη Σκωτία ως την Ολλανδία, ένα φαινόμενο που αν συνεχιστεί θα επηρεάσει σημαντικά τις καλλιέργειες.

Στη βόρεια Γαλλία, το Βέλγιο και τη Βρετανία την άνοιξη σημειώθηκαν πολύ λιγότερες βροχοπτώσεις από το κανονικό, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιοχές το χώμα να είναι εντελώς ξερό.

Στους αγρούς, η σπορά της άνοιξης δεν έχει ακόμη φυτρώσει λόγω της σοβαρή ξηρασίας.

Ο Λουκ Άμπλιτ, αγρότης στην ανατολική Αγγλία, «προσεύχεται για βροχή» καθώς η Βρετανία είναι αντιμέτωπη με την πιο ξηρή άνοιξη εδώ και ενάμισι αιώνα.

«Περνάμε από το ένα άκρο στο άλλο: έβρεξε πολύ τον χειμώνα και λιγότερο την άνοιξη και το καλοκαίρι», εξηγεί ο ίδιος, ο οποίος σκέπτεται πλέον να προσαρμόσει τις μεθόδους του ή «να εξετάσει άλλες πιο ανθεκτικές ποικιλίες».

Στη βόρεια Αγγλία τα αποθέματα νερού είναι «ιδιαίτερα, δηλαδή εξαιρετικά, χαμηλά», σύμφωνα με την υπηρεσία Περιβάλλοντος.

Κάποιοι αγρότες έχουν ήδη αρχίσει να ποτίζουν νωρίτερα από το κανονικό, όπως επεσήμανε ο γεωργικός σύνδεσμος NFU, που ζητεί επενδύσεις για την εγκατάσταση δεξαμενών αποθήκευσης νερού στους αγρούς.

Στην Ολλανδία παρατηρείται η σοβαρότερη ξηρασία από το 1906, όταν ξεκίνησαν να διατηρούνται αρχεία.

Στη Δανία η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε στις αρχές του Μαΐου ότι οι τρεις προηγούμενοι μήνες ήταν εξαιρετικά ξηροί, με λιγότερα από 63 χιλιοστά βροχής.

«Από το 1874 μόλις 7 φορές έχουν καταγραφεί λιγότερες βροχοπτώσεις την περίοδο Φεβρουαρίου - Απριλίου», τόνισε.

Σε αυτό προστίθενται οι αυξημένες θερμοκρασίες, πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Από τις 15 Μαΐου ο δείκτης ξηρασίας στη Δανία είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 9 -στην κλίμακα που κυμαίνεται από το 1 ως το 10-, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ τόσο νωρίς από το 2005 όταν δημιουργήθηκε ο δείκτης.

Στη Σουηδία είναι ακόμη «πολύ νωρίς για να πούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη γεωργία αυτό το καλοκαίρι», εκτίμησε ο ομοσπονδία γεωργών. Η ίδια συνέστησε στα μέλη της να αναθεωρήσουν τον σχεδιασμό τους σε ό,τι αφορά το νερό.

Στη Γαλλία τα αποθέματα των υπόγειων υδάτων είναι γεμάτα, αλλά τα φυτά έχουν ανάγκη νερό στην επιφάνεια της γης και κατά συνέπεια βροχή.

Η βόρεια Γαλλία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση επαγρύπνησης για την ξηρασία από τη Δευτέρα: από τον Φεβρουάριο ως τις αρχές Μαΐου καταγράφηκε ποσότητα βροχής που συνήθως πέφτει μέσα σε έναν μόνο μήνα.

Εξάλλου και οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες από το κανονικό, κυρίως στην περιφέρεια Ο-ντε- Φρανς.

Όμως αυτή η έντονη ξηρασία στη βόρεια Ευρώπη έρχεται σε αντίθεση με τις συνθήκες πιο νότια, κυρίως στην Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου καταγράφηκαν διπλάσιες βροχοπτώσεις από το κανονικό για την εποχή.

