Η Nova ICT υλοποιεί το έργο «Έξυπνο Δάσος» για το Όρος Αιγάλεω

Το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας, Ανάδειξης και Ασφάλειας για το Όρος Αιγάλεω» υλοποιεί η Nova ICT. Το έργο ανατέθηκε από τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.) και στόχος του είναι η προστασία και ανάδειξη ενός σημαντικού πνεύμονα πρασίνου που επηρεάζει άμεσα περίπου 2 εκατομμύρια κατοίκους σε 23 δήμους.

Το έργο εντάσσεται στο καινοτόμο σύστημα «Έξυπνο Δάσος», που αξιοποιεί προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), δίκτυα νέας γενιάς, έξυπνες εφαρμογές, αισθητήρες και κάμερες με δυνατότητες ανάλυσης εικόνας, με στόχο την πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων από φυσικές καταστροφές.

Στο επίκεντρο του συστήματος βρίσκεται ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Διαχείρισης και Ελέγχου, το οποίο διασφαλίζει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων Πολιτικής Προστασίας, έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και άμεσο συντονισμό σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Το έργο έχει στόχο να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των κατοίκων από φυσικές καταστροφές. Παράλληλα, προάγει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, μέσα από εκπαιδευτικά εργαλεία και δράσεις που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή πολιτών, μαθητών, εθελοντών και επισκεπτών.

Στο πλαίσιο των δράσεων δημοσιότητας του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας, Ανάδειξης και Ασφάλειας για το Όρος Αιγάλεω», η Nova ICT στηρίζει την περιβαλλοντική δρομική εκδήλωση που διοργανώνει ο ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. «Τρέχουμε και περπατάμε στα μονοπάτια του Όρους Αιγάλεω», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Ιουνίου 2025. Η εκδήλωση περιλαμβάνει έναν αγώνα ορεινού τρεξίματος (trail run) 7 χιλιομέτρων, καθώς και μια πεζοπορική διαδρομή για όλες τις ηλικίες, με σημείο εκκίνησης το Όρος Αιγάλεω.

Μέσα από αυτή την εκδήλωση ενισχύεται η σύνδεση των πολιτών με τη φύση και αναδεικνύεται η σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την προστασία του περιβάλλοντος. Η δράση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου που έχει στο επίκεντρο την προστασία και αξιοποίηση του Όρους Αιγάλεω, με την τεχνολογία να λειτουργεί ως καταλύτης για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ένα ασφαλές, ανοιχτό φυσικό περιβάλλον για όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: https://pesydap.gr/

Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 27 Μαΐου 2025, στον σύνδεσμο: http://bit.ly/4lUjPXS

Πηγή: skai.gr

