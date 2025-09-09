Seal Greece: 1.000 μίλια για να σωθούν οι 1.000 τελευταίες μεσογειακές φώκιες

Το φετινό καλοκαίρι, δύο ιστιοπλοϊκά με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα, το Bonnie R και το Pelago, ξεκίνησαν ένα ξεχωριστό θαλάσσιο ταξίδι με βασικό μήνυμα την προστασία της μεσογειακής φώκιας.

Σε μία διαδρομή που ξεπέρασε τα 1.000 ναυτικά μίλια — ένα μίλι για κάθε φώκια που επιβιώνει στη Μεσόγειο — τα δύο σκάφη μετατράπηκαν σε κινητές γέφυρες που ενώνουν ανθρώπους, τόπους και θάλασσες στον κοινό αγώνα για τη διαφύλαξη του πιο σπάνιου θαλάσσιου θηλαστικού της Γης.

Η μεγάλη αυτή εκστρατεία, υπό την ονομασία Seal Greece και με πρωτοβουλία των Monk Seal Alliance και ΟΦΥΠΕΚΑ, ξεκίνησε από τον Βόλο στις 7 Ιουλίου. Στόχος της, να διασχίσει Ιόνιο και Αιγαίο, με τη στήριξη της Aegean Cargo Sailing και να αναδείξει τη σημασία της προστασίας της μεσογειακής βιοποικιλότητας.

Στο σκάφος Bonnie R, ο Καπετάνιος John με τη θαλάσσια βιολόγο Nora από τη Γερμανία διήνυσαν 23 ημέρες στη θάλασσα, επισκεπτόμενοι έξι νησιά και την Πρέβεζα. Αντίστοιχα, το Pelago με τον Καπετάνιο Λουκά αλλά και τους πρεσβευτές Arran και Suzanne —θαλάσσιους επιστήμονες από την Αγγλία και τη Γαλλία— ταξίδεψε μέσα σε δυνατά μελτέμια, προσεγγίζοντας δεκαοκτώ νησιά του Αιγαίου. Κοινός παρονομαστής και των δύο αποστολών, το μήνυμα πως η θάλασσα και η ευάλωτη βιοποικιλότητά της απαιτούν απόσταση και σεβασμό.

Η Mona και το ζωντανό μήνυμα της εκστρατείας

Σε κάθε λιμάνι, ντόπιοι και επισκέπτες γνώρισαν τη Mona, τη «φώκια» της επαυξημένης πραγματικότητας (AR), η οποία για δύο μήνες «κολύμπησε» σε ακτές, ενημέρωσε, διασκέδασε μικρούς και μεγάλους και «μίλησε» σε πέντε διαφορετικές γλώσσες. Παράλληλα, δεκάδες παιδιά συμμετείχαν σε δημιουργικές δραστηριότητες, όπως ζωγραφική, ενώ το μήνυμα για τη θάλασσα μεταφέρθηκε σε σχολεία, μαρίνες και πλατείες.

Δράσεις ενημέρωσης και συνειδητοποίησης

Από τα καφενεία των μικρών λιμανιών έως τα καταδυτικά κέντρα και σχολές καγιάκ, κάθε επαφή αποτέλεσε ευκαιρία ουσιαστικής ανταλλαγής. Καταστηματάρχες, ιδιοκτήτες σκαφών και τουριστικές επιχειρήσεις έλαβαν ενημέρωση για τρόπους προστασίας των θαλάσσιων βιότοπων. Παράλληλα, περιβαλλοντικοί οργανισμοί στήριξαν ενεργά την προσπάθεια, κάνοντας το έργο μια πραγματική γιορτή γνώσης, διαλόγου και συλλογικής ευθύνης για τη μεσογειακή φώκια.

