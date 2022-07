Ερευνητές εντόπισαν ένα σπάνιο, διάφανο ψάρι και μια γιγαντιαία θαλάσσια αράχνη στην Αλάσκα. Οι ερευνητές ονόμασαν το είδος αυτό «Crystallichthys cyclospilus» και είναι ένα ψάρι που μπορεί να επιβιώνει με εξαιρετικό τρόπο στο περιβάλλον του. Ζει σε μεγάλα βάθη, όπου το ηλιακό φως φτάνει σπάνια και έτσι δεν κυκλοφορούν εκεί θαλάσσιοι θηρευτές. Οι επιστήμονες εντόπισαν, επίσης, ένα γιγάντιο -άγνωστο μέχρι σήμερα- είδος θαλάσσιας αράχνης.

«Ήλπιζα να δω ένα από αυτά από κοντά εδώ και πολύ καιρό!», έγραψε στο Twitter η Sarah Friedman, βιολόγος ψαριών της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας.

Όπως γράφει η «Daily Mail», η βιολόγος και η ομάδα της είδαν τα ψάρια κατά τη διάρκεια μιας έρευνας που διεξάγει η NOAA κάθε χρόνο στις Αλεούτιες Νήσους στα ανοικτά της Αλάσκας.

Οι Αλεούτιες ή Αλεούτες νήσοι είναι νησιωτικό τόξο, το οποίο αποτελείται από 14 μεγάλα και 55 μικρότερα ηφαιστειακά νησιά. Εκτείνονται σε απόσταση περίπου 2.500 χιλιομέτρων, από τη χερσόνησο της Αλάσκας μέχρι την Καμτσάτκα. «Βρήκαμε τέσσερα ή πέντε μέχρι στιγμής, στις δύο εβδομάδες που είμαστε έξω», δήλωσε η Friedman.

Been hoping to see one of these in person for a long time! Blotched snailfish (Crystallichthys cyclospilus) pic.twitter.com/RHxvxAeTog