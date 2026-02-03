Έρευνα ΠΟΥ: Σχεδόν 4 στους 10 καρκίνους μπορούν να προληφθούν

Επτά εκατομμύρια περιστατικά καρκίνου θα μπορούσαν να προληφθούν κάθε χρόνο, σύμφωνα με παγκόσμια ανάλυση.

Το πόρισμα που συνέταξαν επιστήμονες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκτιμά ότι το 37% των καρκίνων προκαλείται από λοιμώξεις, ανθυγιεινό τρόπο ζωής και περιβαλλοντικούς ρύπους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται οι καρκίνοι του τραχήλου της μήτρας που προκαλούνται από τον ιό HPV και μπορούν να προληφθούν με εμβολιασμό, καθώς και πολλοί όγκοι που προκαλούνται από τον καπνό των τσιγάρων.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η μελέτη τους δείχνει ένα «μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας» να αλλάξουν οι ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Κάποιοι καρκίνοι είναι αναπόφευκτοι – είτε λόγω βλάβης στο DNA που σοβαρεύει φυσιολογικά με την ηλικία, είτε λόγω κληρονομικών γονιδίων.

Ωστόσο, η ερευνήτρια Δρ Ιζαμπέλ Σορτζοματάραμ τόνισε ότι «οι άνθρωποι εκπλήσσονται όταν μαθαίνουν» ότι σχεδόν τέσσερις στους δέκα καρκίνους μπορούν να προληφθούν, καθώς πρόκειται για «σημαντικό ποσοστό».

Η Διεθνής Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο, τμήμα του ΠΟΥ, ανέλυσε 30 παράγοντες κινδύνου που μπορούν να αποφευχθούν και αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου.

Αυτοί περιλαμβάνουν το κάπνισμα και την υπεριώδη (UV) ακτινοβολία που βλάπτουν άμεσα το DNA, την παχυσαρκία και την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τη φλεγμονή και τις ορμόνες του σώματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο, καθώς και την ατμοσφαιρική ρύπανση που μπορεί να ενεργοποιήσει ανενεργά καρκινικά κύτταρα.

Η υπηρεσία εξέτασε επίσης εννέα λοιμώξεις που προκαλούν καρκίνο, όπως τον ιό HPV, τους ιούς της ηπατίτιδας που οδηγούν σε καρκίνο του ήπατος και το βακτήριο H. pylori που προκαλεί καρκίνο στομάχου.

Η ομάδα χρησιμοποίησε δεδομένα για περιστατικά καρκίνου του 2022 και στοιχεία για τους 30 παράγοντες κινδύνου μια δεκαετία νωρίτερα – σε 185 χώρες – για να πραγματοποιήσει την ανάλυσή της.

Οι τρεις βασικοί παράγοντες που προέκυψαν σε πάνω από 18 εκατομμύρια περιστατικά καρκίνου παγκοσμίως ήταν:

Κάπνισμα καπνού: 3,3 εκατομμύρια καρκίνοι

Λοιμώξεις: 2,3 εκατομμύρια καρκίνοι

Κατανάλωση αλκοόλ: 700.000 καρκίνοι

Ωστόσο, οι συνολικοί αριθμοί κρύβουν μια πιο λεπτομερή εικόνα του κινδύνου καρκίνου ανά τον κόσμο.

Υπάρχει έντονη διάκριση ανά φύλο, με το 45% των καρκίνων στους άνδρες να μπορούν να προληφθούν, έναντι 30% στις γυναίκες, εν μέρει λόγω υψηλότερων ποσοστών καπνίσματος στους άνδρες.

Στις γυναίκες στην Ευρώπη, οι τρεις κύριες αιτίες καρκίνου, που θα μπορούσε να προληφθεί, είναι το κάπνισμα, ακολουθούμενο από λοιμώξεις και την παχυσαρκία.

Στην Υποσαχάρια Αφρική, οι λοιμώξεις κυριαρχούν και ευθύνονται για σχεδόν το 80% των καρκίνων αυτών στις γυναίκες.

Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε μέτρα για την πρόληψη θα πρέπει να προσαρμόζονται ανά περιοχή ή χώρα.

«Η μελέτη αυτή αποτελεί ορόσημο, καθώς αξιολογεί συνολικά τον καρκίνο- που θα μπορούσε να προληφθεί- παγκοσμίως, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά και λοιμώδεις αιτίες μαζί με συμπεριφορικούς, περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς κινδύνους», δήλωσε η Σορτζοματάραμ.

«Η αντιμετώπιση αυτών των αιτίων αποτελεί μία από τις ισχυρότερες ευκαιρίες για τη μείωση του παγκόσμιου φορτίου καρκίνου», τόνισε.

Ο Δρ Άντρε Ιλμπάουι, επικεφαλής ομάδας ελέγχου καρκίνου στον ΠΟΥ, χαρακτήρισε τη μελέτη «καλή είδηση», καθώς δείχνει ότι μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις και επισήμανε την επιτυχία χωρών που εισήγαγαν πολιτικές κατά του καπνίσματος ή εμβολιασμό κατά του HPV.

Πηγή: skai.gr

