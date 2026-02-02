Όλοι Μαζί Μπορούμε: Τριπλή δενδροφύτευση σε Καβούρι, Παλλήνη και Χίο

Και φέτος, συνεχίζουμε να πρασινίζουμε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη!

Αυτή την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, τρεις περιοχές, μια μεγάλη δράση: Καβούρι, Παλλήνη και Χίος πρασινίζουν μαζί!

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις και το 2026, με στόχο να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά δάση. Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Οι δενδροφυτεύσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με:

τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και τον Σύνδεσμο Προστασίας και

Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ),

τον Δήμο Παλλήνης και τον Σύλλογο Προστασίας και Ανάπλασης Πεντελικού (ΣΠΑΠ),

καθώς και τον Δήμο και το Δασαρχείο Χίου.

Σημεία συνάντησης:

Καβούρι: στην αρχή του λόφου ΛΟΚ από της οδού Δημητρίου Λαμπράκη

Παλλήνη: στην διασταύρωση των οδών Κύπρου και Σαχτούρη

Χίο: στην είσοδο του Κάστρου της Βολισσού

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ. Φυτεύουμε σήμερα, για να έχουμε αύριο!

