Τα χιόνια και οι πάγοι, που συσσωρεύθηκαν στις ελβετικές Άλπεις στη διάρκεια του χειμώνα, έχουν ήδη λιώσει, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία που είναι αρμόδια για να τους παρακολουθεί, σηματοδοτώντας την πιο πρόωρη μέχρι σήμερα έλευση της λεγόμενης «Ημέρας της απώλειας παγετώνων».

Το κρίσιμης σημασίας όριο είναι τον Αύγουστο και η πρόωρη έλευσή του είναι ένα νέο πλήγμα για τους 1.400 ελβετικούς παγετώνες, που μειώνονται με ανησυχητικό ρυθμό.

Κάθε νέο λιώσιμο των πάγων από σήμερα μέχρι και τον Οκτώβριο θα επιφέρει μείωση του μεγέθους των ελβετικών παγετώνων, σύμφωνα με την υπηρεσία η οποία παρακολουθεί τους παγετώνες στην Ελβετία (GLAMOS).

«Η Ημέρα της απώλειας παγετώνων έφθασε στην Ελβετία», έγραψε το «X» ο επικεφαλής της GLAMOS Ματίας Χους, εξηγώντας ότι οι χιονοπτώσεις ήταν ασθενείς και ότι ο Ιούνιος ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ.

The #Glacier Loss Day is reached in Switzerland!

From now on all melt that occurs on glaciers until October is unsustainable. This tipping point has only been reached so early in the record-shattering year 2022.

Expect big ice loss due to the prolonged melt season and feedbacks pic.twitter.com/wypRlKZ8g6 — Matthias Huss (@matthias_huss) July 4, 2025

«Στο εξής, κάθε απώλεια παγετώνων μέχρι τον Οκτώβριο είναι αφόρητη», δήλωσε ο Χους. Ο ίδιος διευκρίνισε πως η μοναδική φορά, που η εν λόγω «Ημέρα της απώλειας παγετώνων» είχε έρθει νωρίτερα, ήταν «η χρονιά ρεκόρ 2022», όταν είχε φθάσει στις 26 Ιουνίου.

«Πρέπει να περιμένουμε σημαντικές απώλειες πάγου εξαιτίας της παράτασης της σεζόν του λιώσιμου των πάγων», πρόσθεσε.

Οι παγετώνες των ελβετικών Άλπεων άρχισαν να υποχωρούν πριν από περίπου 170 χρόνια. Η υποχώρησή τους αυτή ήταν αρχικά μικρή, όμως στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών το λιώσιμό τους έχει επιταχυνθεί σημαντικά.

Πηγή: skai.gr

