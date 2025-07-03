Ένα απίστευτα βάναυσο περιστατικό έλαβε χώρα σε δρόμο στα Καρπάθια Όρη Ρουμανίας, καθώς αρκούδα επιτέθηκε και σκότωσε μοτοσικλετιστή την ώρα που οδηγούσε, σύμφωνα με το Reuters.

Η Ρουμανία διαθέτει τον μεγαλύτερο πληθυσμό αρκούδας από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός καφέ αρκούδων στη Ρουμανία προσεγγίζει τις 10.000 με 13.000, με τις αρμόδιες αρχές να δίνουν μάχη προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια των κατοίκων και των τουριστών στις ορεινές πόλεις.

Τουρίστες που βρίσκονταν στον δρόμο Transfagarasan στην κεντρική κομητεία Arges, όπου έγινε η επίθεση της αρκούδας στον μοτοσικλετιστή, ειδοποίησαν την αστυνομία. Η αρκούδα, μάλιστα, είχε σύρει τον μοτοσικλετιστή σε μία χαράδρα.

Σχεδόν 30 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από αρκούδες στη Ρουμανία τις τελευταίες δύο δεκαετίες, δήλωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Πέρσι, με απόφαση του κοινοβουλίου της Ρουμανίας, ο αριθμός των αρκούδων που θα θανατώνονται ετησίως διπλασιάστηκε αγγίζοντας τις 481, προκειμένου να υπάρξει έλεγχος του πληθυσμού των συγκεκριμένων ζώων αλλά και να απομακρύνονται τα ζώα που έχουν τη συνήθεια να εισέρχονται στα σπίτια αναζητώντας τροφή.

Πολλές αρκούδες προσελκύονται από χωματερές στα περίχωρα των πόλεων και από πεταμένα τρόφιμα.

Πηγή: skai.gr

