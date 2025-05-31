Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σκηνές τρόμου στις Ελβετικές Αλπεις, μετά την αποκόλληση παγετώνα - Κινδυνεύει να υπερχειλίσει η τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε

Η λίμνη που δημιουργήθηκε στη θέση του χωριού Μπλάτεν μεγαλώνει ώρα με την ώρα, με κίνδυνο να πλημμυρίσει η κοιλάδα Λέτσενταλ

ελβετια παγετωνας

Πριν από λίγες ημέρες, η  αποκόλληση ενός τεράστιου παγετώνα στις Ελβετικές Αλπεις καταπλάκωσε σχεδόν ολόκληρο ένα ειδυλλιακό χωριό, το Μπλάτεν, το οποίο υπήρχε στη κοιλάδα Λέτσενταλ για αιώνες. 

Τώρα, οι αρχές της Ελβετίας ανησυχούν ότι η τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε στη θέση του χωριού από την αποκόλληση του παγετώνα Μπιρχ, ενδέχεται να υπερχειλίσει και να στείλει τόνους νερού στις πιο κάτω περιοχές της πεδιάδας. 

Τεράστια κομμάτια πάγου, λάσπης και βράχων έχουν κόψει τη ροή του ποταμού Λόντζα - που περνά από την κοιλάδα Λέτσενταλ -  σε ένα κομμάτι μήκους 2 χιλιομέτρων, εγείροντας φόβους για μεγάλη, καταστροφική πλημμύρα.

«Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πλημμυρίσει η κοιλάδα που βρίσκεται από κάτω» δήλωσε ο Αντουάν Ζακόντ, μέλος της υπηρεσίας πολιτικής και στρατιωτικής προστασίας στο καντόνι Βαλέ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Keystone- ATS.

Μάλιστα, για προληπτικούς λόγους, 16 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από δύο χωριά που βρίσκονται κάτω από την πληγείσα περιοχή.

Σύμφωνα με τον Ραφαέλ Μαγιοράζ, αρμόδιος διαχείρισης φυσικών καταστροφών του καντονιού, τα συσσωρευμένα μπάζα «μοιάζουν με βουνό και φυσικά έχει δημιουργηθεί μια μικρή λίμνη η οποία γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη».

Η αποκόλληση του παγετώνα είχε προβλεφθεί εδώ και ημέρες, καθώς στο βουνό πάνω από το χωριό είχαν παρατηρηθεί πολλές κατολισθήσεις βράχων.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο YouTube δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο πάγου και βράχων να κυλάει από το βουνό. Η δύναμη και η ταχύτητα ήταν τόσο μεγάλη που πάγος και βράχια συνέχισαν την πορεία τους ως την απέναντι πλαγιά.

Το φαινόμενο καταγράφηκε από όλους τους σεισμολογικούς σταθμούς της Ελβετίας.

Σύμφωνα με τον Μαγιοράζ, «3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα βράχων έπεσαν ξαφνικά πάνω στον παγετώνα και τον παρέσυραν» προς τα κάτω, στην κοιλάδα.

Το περιστατικό έχει αναβιώσει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις των αυξανόμενων θερμοκρασιών στους παγετώνες των Άλπεων, αν και οι περιβαλλοντολόγοι μέχρι στιγμής διστάζουν να αποδώσουν την αποκόλληση του παγετώνα στην κλιματική αλλαγή.

ΦΩΤ. αρχείου 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ελβετία Άλπεις Παγετώνας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark