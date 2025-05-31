Πριν από λίγες ημέρες, η αποκόλληση ενός τεράστιου παγετώνα στις Ελβετικές Αλπεις καταπλάκωσε σχεδόν ολόκληρο ένα ειδυλλιακό χωριό, το Μπλάτεν, το οποίο υπήρχε στη κοιλάδα Λέτσενταλ για αιώνες.

Τώρα, οι αρχές της Ελβετίας ανησυχούν ότι η τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε στη θέση του χωριού από την αποκόλληση του παγετώνα Μπιρχ, ενδέχεται να υπερχειλίσει και να στείλει τόνους νερού στις πιο κάτω περιοχές της πεδιάδας.

Continua subiendo el nivel del agua en lo que hace unos días era el pueblo de #Blatten, #Suiza 🇨🇭, el muro de tierra y rocas tiene una profundidad de ~50m sobre el suelo del valle, se estima que este embalse puede acumular ~25.5 millones de litros de agua.



Créditos @srfnews pic.twitter.com/Wyxy9F5wgg — Alejandro S. Méndez ⚒️ (@asalmendez) May 31, 2025

Τεράστια κομμάτια πάγου, λάσπης και βράχων έχουν κόψει τη ροή του ποταμού Λόντζα - που περνά από την κοιλάδα Λέτσενταλ - σε ένα κομμάτι μήκους 2 χιλιομέτρων, εγείροντας φόβους για μεγάλη, καταστροφική πλημμύρα.

«Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πλημμυρίσει η κοιλάδα που βρίσκεται από κάτω» δήλωσε ο Αντουάν Ζακόντ, μέλος της υπηρεσίας πολιτικής και στρατιωτικής προστασίας στο καντόνι Βαλέ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Keystone- ATS.

Aerial footage of Blatten in Switzerland after glacier collapse. pic.twitter.com/TsmSXhUgIa — Disasters Daily (@DisastersAndI) May 29, 2025

Μάλιστα, για προληπτικούς λόγους, 16 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από δύο χωριά που βρίσκονται κάτω από την πληγείσα περιοχή.

Σύμφωνα με τον Ραφαέλ Μαγιοράζ, αρμόδιος διαχείρισης φυσικών καταστροφών του καντονιού, τα συσσωρευμένα μπάζα «μοιάζουν με βουνό και φυσικά έχει δημιουργηθεί μια μικρή λίμνη η οποία γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη».

🇨🇭#Switzerland #blatten #landslide

🗻 The lake behind the deposits in Blatten VS has continued to fill up, said a spokesperson for the Lötschental regional command staff on Thursday morning at the request of the Keystone-SDA news agency.



As a precaution, some buildings in the… pic.twitter.com/knO0pMQ4vH — News 🛰️ (@EUFreeCitizen) May 29, 2025

Η αποκόλληση του παγετώνα είχε προβλεφθεί εδώ και ημέρες, καθώς στο βουνό πάνω από το χωριό είχαν παρατηρηθεί πολλές κατολισθήσεις βράχων.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο YouTube δείχνουν ένα τεράστιο σύννεφο πάγου και βράχων να κυλάει από το βουνό. Η δύναμη και η ταχύτητα ήταν τόσο μεγάλη που πάγος και βράχια συνέχισαν την πορεία τους ως την απέναντι πλαγιά.

Massive Glacier Collapse in Blatten of Valais Switzerland 🇨🇭 (28.05.2025)



Video by Walliserbote pic.twitter.com/yGjsBwql92 — Disaster News (@Top_Disaster) May 28, 2025

Το φαινόμενο καταγράφηκε από όλους τους σεισμολογικούς σταθμούς της Ελβετίας.

Σύμφωνα με τον Μαγιοράζ, «3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα βράχων έπεσαν ξαφνικά πάνω στον παγετώνα και τον παρέσυραν» προς τα κάτω, στην κοιλάδα.

Το περιστατικό έχει αναβιώσει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις των αυξανόμενων θερμοκρασιών στους παγετώνες των Άλπεων, αν και οι περιβαλλοντολόγοι μέχρι στιγμής διστάζουν να αποδώσουν την αποκόλληση του παγετώνα στην κλιματική αλλαγή.

ΦΩΤ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.