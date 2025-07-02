Λογαριασμός
Σμύριδα: O θησαυρός μέσα στο βουνό

Η Νάξος «γεννά» ένα σπάνιο, πολύ σκληρό ορυκτό, τη σμυρίδα- Εξορύσσεται αποκλειστικά εκεί και για χρόνια ήταν σημαντικότατη πηγή κέρδους για τους ντόπιους

Νάξος- Σμύριδα: O θησαυρός στο βουνό

Η σμύριδα της Νάξου είναι ένα σπάνιο, πολύ σκληρό ορυκτό που εξορύσσεται αποκλειστικά σε αυτό το νησί.

Για αιώνες, αποτέλεσε σημαντική πηγή εισοδήματος για τους ντόπιους και μέρος της τοπικής παράδοσης.

Σήμερα, τα παλιά ορυχεία στέκουν ως μάρτυρες μιας εποχής που σημάδεψε τη ζωή των κατοίκων και τη μορφή του νησιού.

Ένας πρώην σμυριδεργάτης μιλάει στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, για τη ζωή στα ορυχεία, τις δυσκολίες και τις εμπειρίες μιας εποχής που πλέον ανήκει στο παρελθόν.

