Νάξος- Σμύριδα: O θησαυρός στο βουνό

Η σμύριδα της Νάξου είναι ένα σπάνιο, πολύ σκληρό ορυκτό που εξορύσσεται αποκλειστικά σε αυτό το νησί.

Για αιώνες, αποτέλεσε σημαντική πηγή εισοδήματος για τους ντόπιους και μέρος της τοπικής παράδοσης.

Σήμερα, τα παλιά ορυχεία στέκουν ως μάρτυρες μιας εποχής που σημάδεψε τη ζωή των κατοίκων και τη μορφή του νησιού.

Ένας πρώην σμυριδεργάτης μιλάει στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, για τη ζωή στα ορυχεία, τις δυσκολίες και τις εμπειρίες μιας εποχής που πλέον ανήκει στο παρελθόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.