Έκθεση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις αλυσιδωτές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Αυστραλία

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πλέον μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα για την Αυστραλία, με πολυδιάστατες και ταυτόχρονες επιπτώσεις, όπως προειδοποιεί νέα εθνική έκθεση που δημοσιεύθηκε ενόψει της ανακοίνωσης των κυβερνητικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών CO2. Οι συνέπειες εκτείνονται σε ποικίλα πεδία: από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καύσωνες και κυκλώνες, έως την εξάπλωση ασθενειών και τους αυστηρά οικονομικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως το 2050. Ειδικότερα, οι θάνατοι από υψηλές θερμοκρασίες στη μητροπολιτική Σίδνεϊ προβλέπεται να εκτοξευθούν κατά 400% αν η μέση παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί κατά 3° Κελσίου.

Ο υπουργός Κλίματος Κρις Μπόουεν υπογράμμισε με νόημα: «Ζούμε την κλιματική αλλαγή αυτή τη στιγμή. Δεν είναι πλέον πρόγνωση, προβολή ή πρόβλεψη — είναι πραγματικότητα», προσθέτοντας πως είναι πλέον πολύ αργά για να αποφευχθούν όλες οι συνέπειες.

Οικονομικές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Οι οικονομικές απώλειες εκτιμώνται τεράστιες, με τις ζημιές σε ακίνητη περιουσία να αναμένεται να αγγίξουν τα 611 δισεκατομμύρια δολάρια (ή 346,5 δισ. ευρώ) μέχρι το 2050. Παράλληλα, η φύση δοκιμάζεται έντονα: πολλά αυστραλιανά ενδημικά είδη θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν, να προσαρμοστούν ή θα εξαφανιστούν, υπό το βάρος της επιταχυνόμενης κλιματικής αλλαγής.

Στόχοι για το Κλίμα και Πολιτικές Αντιπαραθέσεις

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης έγινε στην έναρξη μιας κρίσιμης εβδομάδας, κατά την οποία η κυβέρνηση της Αυστραλίας θα ανακοινώσει τους νέους στόχους για τη μείωση των εκπομπών, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Η Αμάντα Μακένζι, γενική διευθύντρια της ΜΚΟ Climate Council, τονίζει: «Μπορούμε να επιλέξουμε καλύτερο μέλλον μειώνοντας πιο σθεναρά και πιο γρήγορα τη μόλυνση από τώρα», ενώ χαρακτηρίζει τα πορίσματα της έκθεσης «τρομακτικά».

Όπως σημειώνει: «Το πρώτο βήμα είναι να ορίσουμε τους πιο φιλόδοξους δυνατούς στόχους για το κλίμα ως το 2035 και να σταματήσουμε νέα έργα που ρυπαίνουν».

Παρά τις αυξημένες προσπάθειες της κυβέρνησης των Εργατικών για στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών, η Αυστραλία, ως ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ορυκτών καυσίμων, εξακολουθεί να εγκρίνει νέα σχετικά έργα, γεγονός που προκαλεί έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Οι αλλεπάλληλες «πόλεμοι για το κλίμα» μεταξύ πολιτικών δυνάμεων εκτιμάται ότι καθυστερούν σοβαρά την πρόοδο στη μάχη κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι η πρόσφατη παράταση για 40 χρόνια της λειτουργίας του βιομηχανικού συγκροτήματος North West Shelf, που με την ετήσια παραγωγή του σε ΥΦΑ και πετρέλαιο ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια τόνους. Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο αυτόχθονων κοινοτήτων όσο και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Ο υπουργός Μπόουεν επισημαίνει ότι η μετάβαση σε ένα πιο «πράσινο» μέλλον συνοδεύεται από σειρά περίπλοκων προκλήσεων, τονίζοντας πως το αέριο παραμένει κρίσιμη εφεδρική πηγή ενέργειας στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

