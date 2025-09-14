Λογαριασμός
Κλιματική αλλαγή: Νέο νησί αποκαλύφθηκε στην Αλάσκα μέσα σε 40 χρόνια

Ένα νέο νησί αποκαλύφθηκε από το λιώσιμο των πάγων- Ο πλανήτης απειλείται από καταστροφικές πλημμύρες δεδομένων των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Κλιματική αλλαγή: Νέο νησί μέσα σε 40 χρόνια- SOS για καταστροφικές πλημμύρες

Συνήθως, η δημιουργία ενός νησιού απαιτεί αιώνες –αν όχι χιλιετίες– μετακινήσεων τεράστιων τεκτονικών πλακών.

Στην Αλάσκα, όμως, ένα νέο νησί εμφανίστηκε μέσα σε μόλις τέσσερις δεκαετίες.

Η χερσαία έκταση των δύο τετραγωνικών μιλίων (περίπου 5 τ.χλμ.), γνωστή ως Prow Knob, ήταν παλαιότερα ενιαίο τμήμα του παγετώνα Alsek.

Ωστόσο, η NASA διαπίστωσε ότι πλέον περιβάλλεται πλήρως από νερό, αποκομμένη από τον πάγο.

Ουσιαστικά, εικόνα που τραβήχτηκε από τον δορυφόρο Landsat 8 τον Αύγουστο δείχνει ότι η Prow Knob έχει χάσει οποιαδήποτε επαφή με τον παγετώνα.

Σύμφωνα με το NASA Earth Observatory, η μετατροπή της σε νησί πιθανότατα συνέβη μεταξύ 13 Ιουλίου και 6 Αυγούστου.

Η NASA αποδίδει την ταχεία αλλαγή στην κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η υπερθέρμανση του πλανήτη και η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου φαίνεται να έχουν αποσταθεροποιήσει τον παγετώνα

Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει πως το λιώσιμο των πάγων μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες.

Καθώς οι παγετώνες λιώνουν, τα νερά συγκεντρώνονται σε κοιλότητες που προηγουμένως καταλάμβαναν οι πάγοι, σχηματίζοντας τεράστιες λίμνες. Πολλές από αυτές συγκρατούνται μόνο από εύθραυστα φυσικά φράγματα από πέτρα και πάγο. Αν αυτά υποχωρήσουν, ένα κύμα νερού και φερτών υλικών μπορεί να κυλήσει με ταχύτητες 30-100 χλμ/ώρα, καταστρέφοντας τα πάντα στην πορεία του.

Μια πρόσφατη μελέτη προειδοποιεί ότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν από καταστροφικές πλημμύρες από λιώσιμο πάγων.

