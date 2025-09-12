Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει βαθιά το οικοσύστημα της Ελλάδας, μεταβάλλοντας όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά και τη βιολογία των εντόμων, με σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την αγροτική παραγωγή. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, το ελληνικό μέλι αναδεικνύεται ως προϊόν-σύμβολο ποιότητας, έτοιμο να διεκδικήσει την καθοριστική του θέση στις διεθνείς αγορές.

Εξειδικευμένοι επιστήμονες, όπως ο ερευνητής-εντομολόγος Δρ. Α. Μιχαηλάκης και ο χημικός Δρ. Κ. Κασιώτης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου (ΜΦΙ), παρουσίασαν κατά τη διάρκεια ημερίδας στη 89η ΔΕΘ τις νέες προκλήσεις και λύσεις για την υγεία και τον πρωτογενή τομέα.

Νέα δεδομένα για τα κουνούπια: Υγειονομικές απειλές σε εξέλιξη

Όπως τόνισε ο Δρ. Μιχαηλάκης, η μέταλλαξη της εποχικότητας των κουνουπιών αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία δικτύου επιτήρησης της Περιφέρειας Αττικής, είδη όπως το Culex pipiens (κοινό κουνούπι) και το Aedes albopictus (Ασιατικό κουνούπι τίγρης), παρουσιάζουν πλέον αυξημένη δραστηριότητα ακόμη και κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτή η εξέλιξη απαιτεί συνεχή επιθεώρηση και διαρκή επιδημιολογική εγρήγορση.

Σημαντική ανησυχία προκαλεί η ενδημική παρουσία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με θετικά κρούσματα ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, ενώ για πρώτη φορά εντοπίστηκε και ο ιός Usutu (USUV), προσθέτοντας νέες προκλήσεις στη διαχείριση των κινδύνων.

Καινοτόμες μέθοδοι και συλλογική δράση: Οχυρώνοντας τη δημόσια υγεία

Απέναντι σε αυτά τα δεδομένα, το ΜΦΙ εφαρμόζει βιολογικές μεθόδους καταπολέμησης, όπως η τεχνική στείρων εντόμων (SIT και boosted-SIT), με αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Παράλληλα, εκτελούνται ενημερωτικές καμπάνιες, ενώ η καινοτόμος εφαρμογή "Mosquito Alert" επιτρέπει στους πολίτες να συμβάλλουν στην καταγραφή κρουσμάτων και εστιών.

Η εντομολογική επιτήρηση, επισήμανε ο κ. Μιχαηλάκης, αποτελεί κρίσιμο εργαλείο πρόληψης και άμεσης αντίδρασης. Η συνεργασία με φορείς υγείας, όπως ο ΕΟΔΥ, ενισχύει τις γραμμές άμυνας απέναντι στις προκλήσεις που φέρνει η κλιματική κρίση υπό το πρίσμα της "περισσότερης επιστήμης, τεχνολογίας και επαγρύπνησης".

Το ελληνικό μέλι: Εθνικός πλούτος με παγκόσμια προοπτική

Ο Δρ. Κασιώτης υπογράμμισε τη συστηματική προσπάθεια του ΜΦΙ για την επικύρωση της ποιότητας του ελληνικού μελιού, σημειώνοντας πως απαιτούνται στοχευμένες ενέργειες ώστε να αποκτήσει το προϊόν μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, ακόμη και ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

Το Ινστιτούτο έχει αφιερώσει σημειωτή ερευνητική δραστηριότητα σε χημικές αναλύσεις και χαρακτηρισμούς, εντοπίζοντας μοναδικούς χημικούς δείκτες που διακρίνουν το ελληνικό μέλι διεθνώς. Αυτές οι ενέργειες οδηγούν, όπως επισήμανε ο ίδιος, σε αύξηση της εμπορικής αξίας του προϊόντος, ενώ αναδεικνύει το μέλι ως "πολιτιστική κληρονομιά, εθνικό πλούτο και συγκριτικό πλεονέκτημα της εγχώριας γεωργίας".

Στόχος του ΜΦΙ αποτελεί η ενίσχυση της ταυτότητας του ελληνικού μελιού ως αυθεντικού, πιστοποιημένου προϊόντος, ανοίγοντας το δρόμο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του στις αγορές του εξωτερικού.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, "το μέλι είναι ο καθρέφτης του φυσικού μας πλούτου και ένα από τα πιο αυθεντικά τρόφιμα της χώρας. Η επιστήμη έχει πλέον τα εργαλεία για να το προστατεύσει, να το αναδείξει και να το κατοχυρώσει διεθνώς".

Ελ. Αλεξιάδου

*Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν από τον κ. Μιχαηλάκη για χρήση από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.