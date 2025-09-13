Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρία άτομα για απόρριψη μπαζών σε ανοιχτό χώρο

Τρεις Έλληνες, ηλικίας 17, 19 και 29 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια περιπολιών, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν υπαίθριο χώρο στον δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε μετατραπεί σε σημείο ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζών και αποβλήτων από ανακαινίσεις και άλλες εργασίες. Τα συσσωρευμένα απορρίμματα δημιουργούσαν εστία μόλυνσης, ενώ παράλληλα υπήρχε αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή.

Σύλληψη επ’ αυτοφώρω των δραστών

Οι αστυνομικοί έθεσαν το σημείο υπό διακριτική παρακολούθηση. Κατά τη διαδικασία, εντόπισαν φορτηγό με οδηγό τον 29χρονο, ο οποίος, με τη βοήθεια των δύο νεαρότερων ατόμων, προέβη στην εναπόθεση στερεών αποβλήτων. Οι τρεις άνδρες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν επί τόπου.

Στην καρότσα του οχήματος βρέθηκαν δεκατρείς νάιλον σακούλες με μπάζα, καθώς και σωληνώσεις που δεν είχαν προλάβει να απορρίψουν. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύ κατηγορητήριο και, σύμφωνα με τη δικογραφία, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

