Εξαφανισμένο, προϊστορικό πτηνό, εμφανίστηκε ξανά στη Νέα Ζηλανδία

Ένα από τα εξαφανισμένα είδη πτηνών, τα οποία μάλιστα χρονολογούνται από την προϊστορική Πλειστόκενο εποχή, εμφανίστηκε ξανά, μετά από έναν αιώνα στην φύση της Νέας Ζηλανδίας, σηματοδοτώντας ένα θρίαμβο της οικολογίας

Ο λόγος για τα takahē, τα εκπληκτικά φτερωτά όπου για περίπου 100 χρόνια δεν τα είχε δει κανείς και πουθενά και πλέον εμφανίστηκαν στις αλπικές πλαγιές του Νότιου Νησιού.

Τα takahē έχουν μπλε ρουά-τιρκουάζ κορμό, κόκκινο ράμφος και ασορτί πόδια και μοιάζουν σαν μια μπάλα με φτερά.

Το ύψος τους φτάνει το μισό μέτρο και ζουν στα βουνά. Παρότι έχουν φτερά, δεν μπορούν να πετάξουν - όπως άλλωστε και το εθνικό νεοζηλανδικό πτηνό κίουι.

Την περασμένη εβδομάδα, ακόμη 18 από αυτά τα υπέροχα πλάσματα απελευθερώθηκαν στη φύση της Νέας Ζηλανδίας.

