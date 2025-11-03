Διόδια Πολυμύλου: Τοπίο στην ομίχλη

Τα Διόδια Πολυμύλου εμφανίζουν υψηλή επικινδυνότητα όταν καλύπτονται από την ομίχλη.

Στις 15 Απριλίου, ένα σοκαριστικό τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς και 4 τραυματίες, όταν ο οδηγός ενός φορτηγού με ουκρανικές πινακίδες προσέκρουσε σε δυο ΙΧ.

Εκείνη την ώρα, στην περιοχή υπήρχε πυκνή ομίχλη με αποτέλεσμα η ορατότητα να είναι πολύ περιορισμένη.

Το φαινόμενο απαντάται όλες τις εποχές του έτους, εξαιτίας της Λίμνης Πολυφύτου που βρίσκεται κοντά, με αποτέλεσμα τα ύψη υγρασίας λόγω του νερού να δημιουργούν αυτό το παχύ στρώμα νέφους.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ελλιπή οδοσήμανση και επαρκών προειδοποιητικών σημάτων, που σε συνδυασμό με την υψηλή ταχύτητα που αναπτύσσουν οι οδηγοί να έχει ως αποτέλεσμα να προκαλούνται ατυχήματα, κάποια μάλιστα θανατηφόρα.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ βρέθηκε στο σημείο και συνομίλησε με κατοίκους και οδηγούς της περιοχής που εκφράζουν τον φόβο τους, όχι μόνο για τα διόδια αλλά και για ένα σημείο στην Εθνική Οδό Κοζάνης-Λάρισας που είναι επικίνδυνο και συμβαίνουν συχνά ατυχήματα.

