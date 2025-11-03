Απόκοσμες είναι οι τελευταίες εικόνες από την τεχνητή λίμνη του φράγματος του Μόρνου, από την οποία υδροδοτείται η Αθήνα, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.

Η στάθμη της λίμνης παρά τις βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να έχει έρθει ξανά στο φως το Κάλλιο, το βυθισμένο χωριό – φάντασμα της λίμνης.

Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά.

Η χώρα μας είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας και μάλιστα η επίμονη ξηρασία όπως και οι δύο "φτωχές" υδρολογικές χρονιές, έχουν οδηγήσει στα χαμηλότερα αποθέματα νερού από το 2002. Η Αττική έχει βιώσει μειωμένα αποθέματα ταμιευτήρων τρεις ακόμη φορές στην προηγούμενη 40ετία.

Πηγή: skai.gr

