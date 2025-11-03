Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Μπαλί μπλόκαρε την κατασκευή γυάλινου ανελκυστήρα σε μία από τις διάσημες παραλίες του - Βίντεο

Οι φωτογραφίες των πρώτων «σκαλωσιών» στον εμβληματικό βράχο "T Rex" στην παραλία Κελίνγκινγκ έγιναν viral, εξοργίζοντας τους ντόπιους και τους τουρίστες

μπαλι

Οι αρχές του Μπαλί ανέστειλαν την κατασκευή ενός γυάλινου ανελκυστήρα 182 μέτρων (597 ποδιών) σε έναν από τους πιο φωτογραφημένους βράχους του νησιού, αφού η κατασκευή του προκάλεσε οργή σε ντόπιους και επισκέπτες. 

Ο ανελκυστήρας στην παραλία Κελίνγκινγκ, που πρόκειται να κατασκευαστεί από τον Κινέζο κατασκευαστή China Kaishi Group, υποτίθεται ότι θα διευκόλυνε την πρόσβαση των επισκεπτών στη δυσπρόσιτη, εξωτική παραλία.

μπαλι

Ωστόσο, οι φωτογραφίες των πρώτων «σκαλωσιών» για τα φρεάτια του ανελκυστήρα στον εμβληματικό βράχο - που έχει το παρατσούκλι «Τυραννόσαυρος Ρεξ» για το σχήμα του έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξοργίζοντας τους ντόπιους και τους τουρίστες που λένε ότι καταστρέφει τη φυσική ομορφιά της περιοχής και επιταχύνει τη διάβρωση.

Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι το έργο δεν έλαβε τις απαραίτητες άδειες. 

«Είναι κρίμα που η όμορφη θέα στην παραλία έχει καταστραφεί από το έργο του ανελκυστήρα», δήλωσε η κάτοικος της περιοχής Made Sediana στην εφημερίδα Bali Sun, σύμφωνα με το BBC. «Οι τουρίστες έρχονται στη Nusa Penida για να απολαύσουν το όμορφο πανόραμα, όχι τα ανελκυστήρες».

μπαλι

«Είναι ηλίθιο. Οι τουρίστες έρχονται στο Μπαλί για να απολαύσουν το φυσικό του περιβάλλον επειδή οι χώρες τους είναι ήδη γεμάτες με πολυώροφα κτίρια. Αυτό απλώς κάνει την κατάσταση ακόμη χειρότερη», δήλωσε ένας άλλος κατοικος μια άλλη.

Η γερουσιαστής του Μπαλί Niluh Djelantik, η οποία έχει εκφράσει έντονα την αποδοκιμασία της για το γυάλινο ανελκυστήρα, δήλωσε: «Πολύ πριν κατασκευαστεί αυτός ο ανελκυστήρας, είχαμε ήδη εκφράσει την αντίθεσή μας. Οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγάλοι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπαλί παραλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark