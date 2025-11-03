Οι αρχές του Μπαλί ανέστειλαν την κατασκευή ενός γυάλινου ανελκυστήρα 182 μέτρων (597 ποδιών) σε έναν από τους πιο φωτογραφημένους βράχους του νησιού, αφού η κατασκευή του προκάλεσε οργή σε ντόπιους και επισκέπτες.

Ο ανελκυστήρας στην παραλία Κελίνγκινγκ, που πρόκειται να κατασκευαστεί από τον Κινέζο κατασκευαστή China Kaishi Group, υποτίθεται ότι θα διευκόλυνε την πρόσβαση των επισκεπτών στη δυσπρόσιτη, εξωτική παραλία.

Ωστόσο, οι φωτογραφίες των πρώτων «σκαλωσιών» για τα φρεάτια του ανελκυστήρα στον εμβληματικό βράχο - που έχει το παρατσούκλι «Τυραννόσαυρος Ρεξ» για το σχήμα του έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξοργίζοντας τους ντόπιους και τους τουρίστες που λένε ότι καταστρέφει τη φυσική ομορφιά της περιοχής και επιταχύνει τη διάβρωση.

Video pembangunan di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, menjadi viral di media sosial. Pembangunan tersebut diduga merupakan proyek lift kaca setinggi hingga 182 meter, yang ditujukan untuk memudahkan wisatawan mengunjungi Panti Kelingking yang selama ini… pic.twitter.com/atRO3dQrHE — METRO TV (@Metro_TV) October 28, 2025

Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι το έργο δεν έλαβε τις απαραίτητες άδειες.

«Είναι κρίμα που η όμορφη θέα στην παραλία έχει καταστραφεί από το έργο του ανελκυστήρα», δήλωσε η κάτοικος της περιοχής Made Sediana στην εφημερίδα Bali Sun, σύμφωνα με το BBC. «Οι τουρίστες έρχονται στη Nusa Penida για να απολαύσουν το όμορφο πανόραμα, όχι τα ανελκυστήρες».

«Είναι ηλίθιο. Οι τουρίστες έρχονται στο Μπαλί για να απολαύσουν το φυσικό του περιβάλλον επειδή οι χώρες τους είναι ήδη γεμάτες με πολυώροφα κτίρια. Αυτό απλώς κάνει την κατάσταση ακόμη χειρότερη», δήλωσε ένας άλλος κατοικος μια άλλη.

Jujur Jadi jeleek banget, jadi teringat ada bule yang bilang dia ke bali atau wisata alam Indonesia bukan untuk menikmati hotel bintang 5 atau fasilitas mewah apapun itu, tapi menikmati murni keindahan alam



Kelingking Beach, Nusa Penida, Bali pic.twitter.com/jclM7WSCw6 — pendakilawas (@pendakilawas) October 27, 2025

Η γερουσιαστής του Μπαλί Niluh Djelantik, η οποία έχει εκφράσει έντονα την αποδοκιμασία της για το γυάλινο ανελκυστήρα, δήλωσε: «Πολύ πριν κατασκευαστεί αυτός ο ανελκυστήρας, είχαμε ήδη εκφράσει την αντίθεσή μας. Οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγάλοι».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.