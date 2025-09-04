Το SNFCC Green Weekend επιστρέφει για τέταρτη συνεχή χρονιά το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτεμβρίου, δίνοντας νέα πνοή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Το φετινό διήμερο υπόσχεται να μετατρέψει τον χώρο σε επίκεντρο διαλόγου και δημιουργίας, εστιάζοντας σε καίρια περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.

Με τον τίτλο "Urgent Conversations | Επείγουσες Συζητήσεις", η διοργάνωση αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας απέναντι στις προκλήσεις που απειλούν το μέλλον και τη βιωσιμότητα, όχι μόνο του περιβάλλοντος, αλλά και της κοινωνίας και του πολιτισμού μας.

Ποικιλία δράσεων για όλες τις ηλικίες

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους. Η φετινή εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες, εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, συναυλίες και εργαστήρια, που θα διαδραματίζονται σε διαφορετικά σημεία του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος—από τον Μεσογειακό Κήπο και το Ξέφωτο, έως τα Φυτεμένα Δώματα, τον Λαχανόκηπο, τον Πευκώνα και τα Νότια Μονοπάτια.

Στόχος του SNFCC Green Weekend είναι να αναδείξει τις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις και να προωθήσει λύσεις μέσα από τη συλλογικότητα, τη συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή του κοινού.

