«Ματωμένο φεγγάρι»: Ορατό και στον ελληνικό ουρανό στις 7 Σεπτεμβρίου

Στην Αθήνα θα κάνει την εμφάνισή του στις 20:30 και το φαινόμενο θα έχει διάρκεια 82 λεπτά - 5,8 δισ. άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν

το ματωμένο φεγγάρι

Πλησιάζει η νύχτα που το φεγγάρι θα γίνει κόκκινο κατά τη διάρκεια της ολικής του έκλειψης και θα δημιουργήσει ένα εκπληκτικό σκηνικό, ορατό στους περισσότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

Στις 20:30 περίπου η πανσέληνος θα ανατείλει στον αττικό ουρανό και θα έχει ένα εντυπωσιακό ερυθρό χρώμα, καθώς η νοτιοανατολική Ευρώπη είναι μία από τις τυχερές περιοχές και οι κάτοικοί της θα έχουν την τύχη να απολαύσουν το φαινόμενο.

Συγκεκριμένα, στην Αυστραλία, στην Ασία, στην Αφρική και σε μερικά σημεία της Ευρώπης το φαινόμενο θα είναι ορατό, ενώ οι άτυχοι της υπόθεσης είναι οι κάτοικοι της αμερικανικής ηπείρου, καθώς η έκλειψη θα γίνει με ηλιοφάνεια.

Η έκλειψη θα έχει διάρκεια 82 λεπτά, αλλά το εντυπωσιακό κόκκινο χρώμα θα είναι εμφανές κατά τα πρώτα λεπτά, πριν το φεγγάρι προλάβει να «σηκωθεί».

