«Ματωμένο φεγγάρι»: Ορατό και στον ελληνικό ουρανό στις 7 Σεπτεμβρίου

Πλησιάζει η νύχτα που το φεγγάρι θα γίνει κόκκινο κατά τη διάρκεια της ολικής του έκλειψης και θα δημιουργήσει ένα εκπληκτικό σκηνικό, ορατό στους περισσότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

Στις 20:30 περίπου η πανσέληνος θα ανατείλει στον αττικό ουρανό και θα έχει ένα εντυπωσιακό ερυθρό χρώμα, καθώς η νοτιοανατολική Ευρώπη είναι μία από τις τυχερές περιοχές και οι κάτοικοί της θα έχουν την τύχη να απολαύσουν το φαινόμενο.

Where To See A ‘Blood Moon’ Total Lunar Eclipse This Weekend https://t.co/qNovnDu7qS — Forbes (@Forbes) September 4, 2025

Συγκεκριμένα, στην Αυστραλία, στην Ασία, στην Αφρική και σε μερικά σημεία της Ευρώπης το φαινόμενο θα είναι ορατό, ενώ οι άτυχοι της υπόθεσης είναι οι κάτοικοι της αμερικανικής ηπείρου, καθώς η έκλειψη θα γίνει με ηλιοφάνεια.

A Blood Moon is coming on September 7, and over 6.2 billion people will be able to see it! 🌕



This total lunar eclipse turns the Moon red as it passes through Earth’s shadow, and it’ll appear especially large thanks to its close orbit at perigee. pic.twitter.com/9LoDqkE1ZQ — Museum of Science (@museumofscience) August 30, 2025

Η έκλειψη θα έχει διάρκεια 82 λεπτά, αλλά το εντυπωσιακό κόκκινο χρώμα θα είναι εμφανές κατά τα πρώτα λεπτά, πριν το φεγγάρι προλάβει να «σηκωθεί».

