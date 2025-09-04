Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε δασική περιοχή του Χορτιάτη – Ενεργοποιήθηκε το 112

Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις με 80 πυροσβέστες, 26 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων, καταβάλλοντας διαρκείς προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση κάθε εστίας.

Επιπλέον, από αέρος συνδράμουν τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, τα οποία συνεχίζουν τις ρίψεις νερού στα σημεία όπου υπάρχει ακόμη ενεργό μέτωπο. Την επιχείρηση ενισχύουν εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας καθοριστικά στον επιχειρησιακό συντονισμό.

Συναγερμός και προειδοποιήσεις στους πολίτες

Σημειώνεται ότι έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις «οδηγίες των Αρχών» για λόγους ασφάλειας. Η προειδοποίηση αφορά τόσο την πιθανότητα εκκένωσης, όσο και την προληπτική προστασία από πιθανές αναζωπυρώσεις στην περιοχή.

Η επιφυλακή των αρμόδιων φορέων παραμένει αυξημένη, καθώς οι κλιματολογικές συνθήκες και η πυκνή βλάστηση καθιστούν το έργο της πλήρους κατάσβεσης απαιτητικό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

