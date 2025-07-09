Επιχείρηση διάσωσης άγριων αλόγων πραγματοποιείται στο Αινήσιο Έβρου, καθώς τα άλογα που ζουν στον υγροβιότοπο αφυδατώνονται και πεθαίνουν, λόγω της έλλειψης γλυκού νερού.

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η τουρκική πλευρά έκλεισε το φράγμα, κρατώντας τα νερά του ποταμού για να το πότισμα των ορυζώνων, με αποτέλεσμα στο Δέλτα να εισρέει μόνο θαλασσινό νερό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα άγρια άλογα αναγκάζονται να πίνουν θαλασσινό νερό, επιβαρυντικό για την υγεία τους.

Προσπαθούν να τα σώσουν με λάστιχα και αυτοσχέδιες ποτίστρες

Σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Κολγιώνη, αντιδήμαρχο πρωτογενούς τομέα Φερών, οι όποιες παρεμβάσεις, δεν είχαν, μέχρι στιγμής, μόνιμο χαρακτήρα και, μέχρι να γίνει αυτό, εξετάζονται κάποιοι άλλοι τρόποι για να σωθούν τα άλογα.

Πιο συγκεκριμένα φέτος, ο Σύλλογος Αινήσιο Δέλτα, με τις μπλάβες του, τοποθέτησε το λάστιχο που είναι απαραίτητο για την μεταφορά πόσιμου νερού για τα άγρια άλογα που διαβιούν στην περιοχή.

Σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία η οποία μετέφερε τέσσερις τόνους νερού και τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, ο οποίος μετέφερε άλλον ένα τόνο νερού και γέμισαν οι αυτοσχέδιες ποτίστρες, προκειμένου τα άλογα να ποτιστούν.

