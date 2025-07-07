Λήμνος: Αγρότες και κτηνοτρόφοι σε απόγνωση

Πονοκέφαλο για τον αγροτικό κόσμο της Λήμνου αποτελούν τα αγριοκούνελα, τα οποία καταστρέφουν τις καλλιέργειες, καθώς κατασπαράσσουν τους σπόρους.

Κάθε χρόνο πολλαπλασιάζονται οι εκτάσεις που καθίστανται ακαλλιέργητες εξαιτίας της συνεχόμενης ζημιάς, με τις συνέπειες να μην επηρεάζουν μόνο τους αγρότες που οδηγούνται στην εγκατάλειψη της υπαίθρου αλλά και το ζωικό κεφάλαιο που μπορεί να μείνει χωρίς τροφή.

Για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των αγριοκούνελων έχει προταθεί η εξόντωσή τους με κυνηγετικές και χημικές μεθόδους, προκαλώντας αντιδράσεις. Επιπλέον, πρόβλημα, αποτελεί η έλλειψη από τον Ιανουάριο δημόσιου κτηνιάτρου, με τους κτηνοτρόφους να μην μπορούν να προβούν σε εξαγωγές κρέατος, αφού δεν υπάρχει αρμόδιος να ελέγξει τα ζώα και να δώσει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την πώλησή τους, οπότε σφαγιάζονται και μένουν στο νησί.

Τι μας λένε ο Αντιπεριφερειάρχης αγροτικών θεμάτων Λήμνου, Άγγελος Βλάτας και ο Θεοφάνης Καρανικόλας, Μέλος Δ.Σ Λήμνου Γαία.

