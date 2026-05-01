Του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

Η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης COPERNICUS, αρμόδια για την παρακολούθηση του κλίματος, μαζί με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO) παρουσίασαν τη σημαντική ετήσια έκθεση τους για το κλίμα το 2025.

Η Έκθεση για την Κατάσταση του Κλίματος στην Ευρώπη 2025 με μια ματιά:

· Τουλάχιστον το 95% της Ευρώπης κατέγραψε θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο ετήσιο όρο. Η Ευρώπη θερμαίνεται δύο φορές πιο γρήγορα σε σχέση με τον πλανήτη.

· Τα κύματα καύσωνα επεκτάθηκαν από την Αρκτική έως τη Μεσόγειο

· Κύμα καύσωνα διάρκειας τριών εβδομάδων, ρεκόρ, έπληξε περιοχές της Σκανδιναβίας – μια περιοχή που συνήθως καταγράφει λιγότερες από 2 ημέρες έντονης θερμικής καταπόνησης

· Οι παγετώνες συνέχισαν να υποχωρούν και η χιονοκάλυψη ήταν κατά 31% χαμηλότερη από τον μέσο όρο

· Η ετήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας στην ευρωπαϊκή περιοχή ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί, ενώ το 86% της περιοχής βίωσε τουλάχιστον «ισχυρά» θαλάσσια κύματα καύσωνα

· Οι δασικές πυρκαγιές έκαψαν τη μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί, οδηγώντας και στις υψηλότερες εκπομπές που έχουν καταγραφεί

· Το 70% των ποταμών παρουσίασε ετήσιες παροχές χαμηλότερες από τον μέσο όρο.

· Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάλυψαν σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη το 2025, με την ηλιακή ενέργεια να φτάνει σε ρεκόρ 12,5%.

· Η βιοποικιλότητα, ζωτικής σημασίας για ένα βιώσιμο μέλλον, και η κλιματική αλλαγή, βασική αιτία της υποβάθμισής της, συνδέονται στενά.

Η γενική γραμματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού Celeste Saulo δήλωσε:

«Η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, με εκτεταμένες επιπτώσεις στην κοινωνικοοικονομική ευημερία καθώς και στα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα. Η έκθεση «Κατάσταση του Κλίματος στην Ευρώπη», που εκπονείται από κοινού από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO) και τον Copernicus, παρέχει αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία, προκειμένου να βοηθήσει τους Ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες προκλήσεις τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τον πλανήτη».

Πηγή: skai.gr

