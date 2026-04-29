Το εντυπωσιακό φαράγγι της Αγάλης και οι παγίδες για τους πεζοπόρους

Το φαράγγι της Αγάλης είναι ένα από τα ομορφότερα φαράγγια της κεντρικής Εύβοιας, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Δίρφυς, κοντά στο χωριό Άγιος Αθανάσιος.

Το συνολικό μήκος του φαραγγιού φτάνει τα 6 χιλιόμετρα ενώ χαρακτηριστική είναι η πλούσια βλάστηση, στην περιοχή, με δέντρα και θαμνώδη φυτά.

Το όνομα ‘’Αγάλη’’ λένε οι κάτοικοι της περιοχής ότι προέρχεται από τη λέξη Αγάλι καθώς στα πολλά στενά και ανηφορικά σημεία χρειάζεται προσοχή από τους περιπατητές, καθώς πρέπει να πορεύονται αργά. Μάλιστα τους τελευταίους μήνες έχουν συμβεί περιστατικά, με εκδρομείς και περιπατητές που έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους και έχουν εγκλωβιστεί για ώρες, στην περιοχή του φαραγγιού της Αγάλης.

Στις 5 Απριλίου, βράδυ, Κυριακής σήμανε συναγερμός στις τοπικές αρχές, καθώς 8 άτομα είχαν χαθεί, ενώ κινούνταν σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι. Οι εκδρομείς εγκλωβίστηκαν στην περιοχή και κάλεσαν τις αρχές για βοήθεια, καθώς δεν μπορούσαν να βρουν τον δρόμο της επιστροφής. Συγκεκριμένα η Πυροσβεστική υπηρεσία σε συνεργασία με εθελοντικές δυνάμεις και τον Δήμο Διρφύων- Μεσσαπίων συνέδραμαν για τον εντοπισμό των 8 ανθρώπων.

Οι 8 εκδρομείς που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους κατάφεραν να επικοινωνήσουν και να δώσουν τις συντεταγμένες της τοποθεσίας, όπου βρίσκονταν. Ωστόσο, η κατάσταση υπήρξε δύσκολη καθώς το σκοτάδι της νύχτας σε συνδυασμό με το ανάγλυφο της περιοχής δυσχέραιναν την προσπάθειά τους να κινηθούν αυτόνομα προς ένα ασφαλές περιβάλλον. Ευτυχώς, η περιπέτεια των 8 εκδρομέων είχε αίσιο τέλος καθώς όλοι τους εντοπίστηκαν σώοι και με τη βοήθεια των αρχών μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Στο ίδιο φαράγγι, λίγες μέρες νωρίτερα υπήρξε και ένα δεύτερο συμβάν με τρεις γυναίκες που έχασαν και εκείνες τον προσανατολισμό τους και η κυριακάτικη βόλτα τους στη φύση μετατράπηκε σε ένα θρίλερ. Οι 3 γυναίκες είχαν πάει για πεζοπορία στο Φαράγγι της Αγάλης, ωστόσο μόλις άρχισε να βραδιάζει, αποπροσανατολίστηκαν και εγκλωβίστηκαν στην περιοχή Βοϊδοκλέφτρα.

Οι γυναίκες βρέθηκαν σε κατάσταση πανικού, καθώς δεν μπορούσαν να εξηγήσουν στους πυροσβέστες πού ακριβώς βρίσκονταν. Το συγκεκριμένο φαράγγι έχει σημεία που είναι εξαιρετικά δύσβατα και το σήμα στα κινητά είναι συχνά αδύναμο.

Τελικά, οι τρεις γυναίκες κατάφεραν να στείλουν το στίγμα τους, μέσω εφαρμογής και έτσι οι διασώστες τις εντόπισαν σώες, αλλά εξαντλημένες και λίγο αργότερα τις μετέφεραν σε ασφαλές περιβάλλον.

Στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ καταγράφηκαν αυτά τα γεγονότα, ενώ ο Διοικητής Εθελοντών Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ψαχνών μίλησε σε ζωντανή σύνδεση και επεσήμανε τους κινδύνους.

Πηγή: skai.gr

