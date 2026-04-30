Στα Εθνικά Πάρκα της Ρουάντας και της Ουγκάντας, διοργανώνονται εκδρομές, όπου μπορείς να συναντήσεις μία οικογένεια από γορίλες, σε μικρά γκρουπ, αρκεί να είσαι... φρόνιμος, να γονατίσεις υποτακτικά, να μην κοιτάξεις τον αρσενικό γορίλα στα μάτια και να μην απλώσεις τα χέρια σου στα χαριτωμένα γοριλάκια που θα θέλουν να σε αγγίξουν από περιέργεια.

Πριν από 46 χρόνια, όταν ακόμη στα πάρκα των δύο περίκλειστων αφρικανικών χωρών, στα νότια και ανατολικά της ηπείρου, οι άνθρωποι κυνηγούσαν τους γορίλες, ο Ντέιβιντ Ατένμπορο, θέλησε να κάνει ένα τολμηρό ταξίδι και να βρεθεί στο βιότοπο των τετράποδων θηλαστικών, χωρίς τη σημερινή ασφάλεια που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές των δύο χωρών. Ήταν τότε που έζησε μία μοναδική και σπάνια εμπειρία, λες και οι γορίλες γνώριζαν τις καλές προθέσεις του. Δεν συνάντησε αρσενικό γορίλα, παρά μόνο ένα θηλυκό με το παιδί της. Με αφορμή τα επερχόμενα γενέθλιά του, μοιράστηκε τη μοναδική αυτή εμπειρία του στο BBC.

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ "Watch Making Life on Earth: Attenborough’s Greatest Adventure" που θα μεταδοθεί στις 3 Μαΐου:

