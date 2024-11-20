COP29: Η Μεσόγειος θερμαίνεται ταχύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο

Οι ξηρασίες, οι βίαιες βροχοπτώσεις, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η ρύπανση θα επηρεάζουν όλο και περισσότερο τη λεκάνη της Μεσογείου, η οποία θερμαίνεται 20% ταχύτερα από τον υπόλοιπο κόσμο. Στην επισήμανση αυτή προέβησαν στην COP29 στο Αζερμπαϊτζάν, οι εμπειρογνώμονες Πιέρο Λιονέλο, από το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο, και ο σύμβουλος για το κλίμα και την αγροτική ανάπτυξη, 'Αμπντελ Μονέμ, παρουσιάζοντας δύο εκθέσεις, για τις οποίες συντόνισαν τις συνεισφορές πενήντα πέντε επιστημόνων από δεκαεπτά χώρες, έπειτα από πρόσκληση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, δηλαδή της Διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Ενωσης με 16 χώρες της λεκάνης της Μεσογείου.

Αναφερόμενη στα βασικά συμπεράσματα των δύο αυτών εκθέσεων, η γαλλική εφημερίδα Le Monde υπογραμμίζει ότι κρούουν δυνατά τον κώδωνα του κινδύνου για την λεκάνη της Μεσογείου, και τα 540 εκατομμύρια ανθρώπων της περιοχής της, σημειώνοντας ότι αν δεν υπάρξει μείωση των λεγομένων αερίων του θερμοκηπίου, ικανή να περιορίσει στον 1,5 βαθμό Κελσίου την μέση αύξηση της θερμοκρασίας κατά τις επόμενες δυο δεκαετίες, τότε θεωρούμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πρόσφατες «αποκαλυπτικές βροχοπτώσεις» στην περιοχή της Βαλένθια της Ισπανίας, θα πυκνώνουν όλο και περισσότερο. Ταυτόχρονα οι δύο εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι θα απειληθούν από πλημμύρες βασικά έργα υποδομής στην ευρωπαΐκή Μεσόγειο.

Οι δύο επιστήμονες κάνουν επίσης λόγο για γενική περιβαλλοντική επιδείνωση στην λεκάνη της Μεσογείου επισημαίνοντας ότι λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας θα σημειωθούν εκτεταμένες ξηρασίες και μείωση των αποθεμάτων γλυκού νερού. Αναφέρονται επίσης στα πλαστικά απόβλητα σημειώνοντας πως είναι το 100% των επιπλεόντων και το 50% των βυθισμένων. Σημειώνουν ακόμη ότι κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες οι καύσωνες αυξήθηκαν στην Μεσόγειο κατά 40% και ότι το 15% ήταν μακράς διαρκείας. Κάτι που έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα τον θάνατο κοραλλιών, σφουγγαριών, μαλακίων, εχινοδέρμων κ.α., αλλά και τον πολλαπλασιασμό των μεδουσών. Σημαντικές είναι τέλος οι επιπτώσεις και στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, όπου ήδη παρατηρούνται προβλήματα στις ελιές, στα σταφύλια, στα σιτηρά στα φρούτα και στα λαχανικά. Κάτι, που όπως αναφέρουν οι δύο επιστήμονες, θα έχει επίσης επιπτώσεις στον τομέα της επισιτιστικής ασφαλείας των κατοίκων της Μεσογείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.