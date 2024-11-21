Φορολογικές ελαφρύνσεις για την καθαρή ενέργεια, κανόνες για τη ρύπανση, η συμμετοχή της Αμερικής στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα - όλες αυτές οι πολιτικές και πολλά άλλα θα μπορούσαν να φτάσουν στο απροχώρητο μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Η επιστροφή του εκλεγμένου προέδρου στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο θα μπορούσε να διαγράψει πολλές προσπάθειες των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με την επερχόμενη κυβέρνηση να έχει βάλει στόχο να ενισχύσει την παραγωγή ορυκτών καυσίμων, να ανακαλέσει τους κανόνες που στοχεύουν στον περιορισμό της ρύπανσης, να καταργήσει την υποστήριξη για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να αποσυρθεί από τη βοήθεια των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα.

«Τις πρώτες 100 ημέρες, έχουμε την ευκαιρία να ανακαλέσουμε τους κανονισμούς που αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να είναι σε θέση να παλέψουν», είπε ο Λι Ζέλντιν, ο πρώην βουλευτής της Νέας Υόρκης, που επί Τραμπ ηγήθηκε της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News.

Η ώθηση της απορρύθμισης του Τραμπ στοχεύει στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, αν και έρχεται καθώς οι κλιματικοί επιστήμονες λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα έθνη πρέπει να μειώσουν την καύση ορυκτών καυσίμων για να αποτρέψουν επικίνδυνα επίπεδα θέρμανσης.

Εδώ είναι μερικές από τις μεγαλύτερες αλλαγές που αναμένεται να κάνουν ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του:

Αποχώρηση από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ανακοινώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποχωρήσουν και πάλι από τη συμφωνία ορόσημο του 2015 με στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5 βαθμούς Κελσίου (2,7 βαθμούς Φαρενάιτ) πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η απόσυρση δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο ένα χρόνο αφότου ο Τραμπ έχει ενημερώσει τη διεθνή κοινότητα, σύμφωνα με τους κανόνες του ΟΗΕ. Όταν ο Τραμπ αποχώρησε από τη συμφωνία κατά την πρώτη του θητεία, κανένα άλλο έθνος δεν ακολούθησε. Αυτή τη φορά, ωστόσο, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέ Μιλέι αξιολογεί εάν θα αποσύρει τη χώρα του.

Άνοιγμα σε περισσότερες περιοχές για γεώτρηση πετρελαίου και φυσικού αερίου

Για να εκπληρώσει την προεκλογική υπόσχεσή του να «εξόρυξε, μωρό μου, εξόρυξε», ο Τραμπ αναμένεται να ανοιχτεί σε περισσότερες εκτάσεις για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το Υπουργείο Εσωτερικών επιβλέπει εκατοντάδες εκατομμύρια στρέμματα γης και υδάτων που ανήκουν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων τεράστιων πλούσιων σε πετρέλαιο εκτάσεων στον Κόλπο του Μεξικού και στη Δύση. Ο εκλεκτός του Τραμπ για να διευθύνει το υπουργείο, ο κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότα, Νταγκ Μπουργκούμ (R), είπε στους χορηγούς ότι ο Τραμπ θα σταματήσει την «επίθεση» του προέδρου Τζο Μπάιντεν στα ορυκτά καύσιμα. Οι περιβαλλοντολόγοι ανησυχούν ιδιαίτερα για το σχεδόν παρθένο Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής της Αρκτικής στην Αλάσκα, το οποίο άνοιξαν οι Ρεπουμπλικάνοι για εταιρείες ενέργειας κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Το 2017 ο Τραμπ υπέγραψε φορολογικό νομοσχέδιο που επιβάλλει τουλάχιστον δύο πωλήσεις μίσθωσης στην παράκτια πεδιάδα του καταφυγίου έκτασης 1,6 εκατομμυρίων στρεμμάτων μέχρι το τέλος του 2024, αλλά η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει περιορισμένη ανάπτυξη εκεί μέχρι στιγμής.

Αποδυνάμωση των κανόνων του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας

Ο Τραμπ είπε ότι σχεδιάζει να ανακαλέσει τους φιλόδοξους κανόνες που περιορίζουν τις εκπομπές των σταθμών παραγωγής ενέργειας που είχαν σχεδιαστεί για να καταπολεμήσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη και να ενισχύσουν τη δημόσια υγεία. Οι κανόνες θέτουν αυστηρές απαιτήσεις για τα εργοστάσια αερίου και άνθρακα, επιβάλλοντάς τους να καίγονται πολύ πιο καθαρά, όπως μια ιστορική άνοδος στη ζήτηση ενέργειας οδηγεί σε σχέδια κοινής ωφέλειας για δεκάδες νέες εγκαταστάσεις καύσης ορυκτών. Η EPA εκτιμά ότι τα πρότυπα αερίων θερμοκηπίου θα αποτρέψουν έως και 1.200 πρόωρους θανάτους, 870 επισκέψεις σε νοσοκομεία και 1.900 περιπτώσεις άσθματος το 2035. Οι κανόνες θα μειώσουν επίσης τις εκπομπές άνθρακα έως το 2047 κατά 1,38 δισεκατομμύρια τόνους - ισοδύναμο με τις ετήσιες εκπομπές 328 εκατομμυρίων βενζίνης . Ο Τραμπ υποσχέθηκε να εξαλείψει τους κανόνες κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του τον Αύγουστο, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μπάιντεν για «ρυθμιστική τζιχάντ για το κλείσιμο σταθμών παραγωγής ενέργειας».

Κατάργηση του τέλους για το μεθάνιο

Το μεθάνιο, ένας από τους μεγαλύτερους μοχλούς της κλιματικής αλλαγής, απελευθερώνεται συχνά στην ατμόσφαιρα κατά την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι νέοι κανόνες της κυβέρνησης Μπάιντεν θέτουν περιορισμούς σε τέτοια ρύπανση, σε μια προσπάθεια να πιέσουν τις εταιρείες ορυκτών καυσίμων να περιορίσουν αυτές τις διαρροές. Ορισμένες μεγάλες εταιρείες πετρελαίου, που βλέπουν τις μειώσεις του μεθανίου ως τρόπο για να μειώσουν τις δικές τους εκπομπές, έχουν υιοθετήσει αυτήν την προσέγγιση. Ωστόσο, οι εμπορικές ομάδες του κλάδου και οι συντηρητικοί νομοθέτες ζητούν αποδυνάμωση των ομοσπονδιακών εντολών, συμπεριλαμβανομένου ενός τέλους που θα επιβληθεί σε εταιρείες που δεν συμμορφώνονται με τα νέα όρια μεθανίου. Ο Τραμπ υποσχέθηκε επανειλημμένα σε στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ότι θα προωθούσε την ατζέντα τους και οι βουλευτές του είναι πιθανό να θέσουν αυτή την αλλαγή προτεραιότητα.

Ανάκληση επιδοτήσεων καθαρής ενέργειας

Ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού που υπέγραψε ο Μπάιντεν πριν από δύο χρόνια ενέκρινε δεκάδες δισεκατομμύρια επιδοτήσεις για να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση. Κυμαίνονται από εκπτώσεις φόρου έως καταναλωτές που αγοράζουν ηλεκτρικά οχήματα, αντλίες θερμότητας και ηλιακά συστήματα σε στέγες έως μεγάλες εταιρείες πετρελαίου που αναζητούν κρατική υποστήριξη για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου ή την παγίδευση και αποθήκευση εκπομπών άνθρακα από την παραγωγή καυσίμων. Ο Τραμπ επιτέθηκε σε τέτοιες δαπάνες κατά την προεκλογική εκστρατεία, δεσμευόμενος να «ανακαλέσει όλα τα αδιάθετα κεφάλαια» βάσει του νόμου. Ο εκλεγμένος πρόεδρος, ωστόσο, πιθανότατα θα χρειαζόταν το Κογκρέσο για να ακυρώσει τα κίνητρα, και αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί μεγάλη αύξηση κόστους, επειδή οι δαπάνες ρέουν σε μεγάλο βαθμό στις κόκκινες πολιτείες, πολλές από τις οποίες το χρησιμοποιούν για να προσελκύσουν την παραγωγή καθαρής τεχνολογίας.

Συρρίκνωση εθνικών μνημείων

Ένας από τους μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς αγώνες της πρώτης θητείας του Τραμπ με επίκεντρο τη Γιούτα. Το 2017, ο Τραμπ μείωσε το μέγεθος των εθνικών μνημείων Bears Ears και Grand Staircase-Escalante κατά περισσότερο από 1 εκατομμύριο στρέμματα, προκαλώντας διαμαρτυρίες από ομάδες προστασίας και ιθαγενών Αμερικανών, μόνο για τον Μπάιντεν να αποκαταστήσει τα μέτρα προστασίας κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του. Τώρα ο Τραμπ θα μπορούσε να συστέλλει τα όρια σε μεγάλο μέρος της τραχιάς περιοχής ψαμμίτη, ανοίγοντας ενδεχομένως το δρόμο για εξόρυξη και χρήση από οχήματα αναψυχής.

Τέλος στην παύση LNG

Η νέα κυβέρνηση αναμένεται να τερματίσει αμέσως την «παύση» του Μπάιντεν για την έγκριση νέων εγκαταστάσεων που εξάγουν υγροποιημένο φυσικό αέριο ή LNG. Το Υπουργείο Ενέργειας, του οποίου θα προΐσταται ο Κρις Ράιτ, αν επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία, είναι έτοιμο να εκδώσει άδειες για τερματικούς σταθμούς εξαγωγής LNG αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά μήκος της ακτής του Κόλπου και αλλού. Αυτά τα έργα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εκπομπές υπερθέρμανσης των πλανητών για τις επόμενες δεκαετίες, ενώ θα εδραιώσουν τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών ως τον μεγαλύτερο εξαγωγέα LNG στον κόσμο.

Η πρωτοβουλία του Scrap Biden για περιβαλλοντική δικαιοσύνη

Ο Τραμπ αναμένεται να καταργήσει τις πρωτοβουλίες που οι σύμμαχοί του θεωρούν «αφύπνιση» σε όλη την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ειδικά εκείνες που δίνουν προτεραιότητα στη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη. Αυτό περιλαμβάνει την πρωτοβουλία Justice40 του Μπάιντεν, η οποία επιδιώκει να κατευθύνει τουλάχιστον το 40 τοις εκατό των οφελών των ομοσπονδιακών επενδύσεων για το κλίμα σε μειονεκτούσες κοινότητες που είναι δυσανάλογα εκτεθειμένες στη ρύπανση.

Περιορισμός της προστασίας για φυτά και ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση

Η επερχόμενη κυβέρνηση αναμένεται να ανακαλέσει τους κανόνες της εποχής Μπάιντεν που προστατεύουν τα περισσότερα από 1.000 σπάνια φυτά και ζώα που προστατεύονται βάσει του νόμου για τα απειλούμενα είδη, συμπεριλαμβανομένου ενός που απαγορεύει στους αξιωματούχους να λαμβάνουν υπόψη οικονομικές εκτιμήσεις κατά τη λήψη αυτών των αποφάσεων. Οι Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοι του Τραμπ στο Κογκρέσο αναμένεται επίσης να προσπαθήσουν να καταργήσουν τα μέτρα προστασίας για συγκεκριμένα ζώα, συμπεριλαμβανομένου του μικρότερου κοτόπουλου λιβαδιού και της βόρειας νυχτερίδας με μακριά αυτιά, κατόπιν αιτήματος των τομέων πετρελαίου και υλοτομίας, αντίστοιχα.

Κατάργηση κανόνων γνωστοποίησης δεδομένων κλίματος από τις εταιρείες

Η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων και οι νομοθέτες του GOP αγωνίζονται για νέους κανόνες που απαιτούν από τις εταιρείες να αποκαλύπτουν τις κλιματικές επιπτώσεις και τις υποχρεώσεις τους από τότε που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τους ενέκρινε τον Μάρτιο. Οι κανόνες αποσκοπούν στο να αναγκάσουν τις εταιρείες να υπολογίσουν τον οικονομικό κίνδυνο που δημιουργούν για τους επενδυτές λόγω των εκπομπών ρύπων και της ευαισθησίας τους στην υπερθέρμανση. Οι ρυθμιστικές αρχές υποστήριξαν ότι οι απαιτήσεις στοχεύουν στην προστασία των επενδυτών, αντί να ωθήσουν τις εταιρείες σε μια πιο φιλική προς το κλίμα κατεύθυνση. Η SEC έθεσε τους κανόνες σε αναμονή καθώς οι νομικές προκλήσεις περνούν από τα δικαστήρια και ο Διευθύνων Σύμβουλος ενός από τους κύριους διαδίκους, της Liberty Energy, είναι η επιλογή του Τραμπ για υπουργός Ενέργειας. Η νέα διοίκηση αναμένεται ευρέως να εγκαταλείψει τους κανόνες.

Άρση των περιορισμών στις εκπομπές ρύπων αυτοκινήτων

Ο Τραμπ ήταν ξεκάθαρος ότι σχεδιάζει να άρει τους ομοσπονδιακούς κανόνες που απαιτούν από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να αλλάξουν τις γραμμές παραγωγής προς ηλεκτρικά οχήματα και άλλες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών ρύπων. Όπως έκανε κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ αναμένεται να στοχεύσει επιθετικά πρότυπα απόδοσης καυσίμου που ωθούν τη βιομηχανία προς αυτή την κατεύθυνση.

Η κυβέρνησή του επίσης πιθανότατα θα στοχεύσει σε μια ειδική παραίτηση που έχει χορηγηθεί στην Καλιφόρνια για να επιβάλει πρότυπα απόδοσης καυσίμου που είναι πιο σκληρά από αυτά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ως μία από τις μεγαλύτερες αγορές της χώρας για αυτοκίνητα και φορτηγά, οι κανόνες της Καλιφόρνια οδηγούν τον προγραμματισμό παραγωγής σε μεγάλες εταιρείες αυτοκινήτων. Οι κανόνες του κράτους έχουν υιοθετηθεί επίσης από δώδεκα άλλα κράτη, δίνοντάς τους σημαντική επιρροή στην αγορά αυτοκινήτων. Οι αναμενόμενες αλλαγές βάζουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες σε μια δύσκολη θέση. Ενώ είναι απογοητευμένοι από τις υποτονικές πωλήσεις μοντέλων μηδενικών εκπομπών στο εγγύς μέλλον, οι περισσότεροι έχουν ήδη σχεδιάσει τις γραμμές παραγωγής τους με βάση τους υπάρχοντες ομοσπονδιακούς κανόνες και τους κανόνες της Καλιφόρνια.

Παύση στην ομοσπονδιακή αγορά καθαρής ενέργειας

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του, ο Μπάιντεν υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα με στόχο να αγοράσει το δρόμο του προς έναν ψυχρότερο πλανήτη, δίνοντας εντολή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να γίνει ουδέτερη από εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Μεγάλο μέρος αυτής της δουλειάς θα είχε γίνει ξοδεύοντας δισεκατομμύρια για να εξοπλίσει ομοσπονδιακά κτίρια με ηλιακή ενέργεια πάνελ και αγοράζουν ηλεκτρικά οχήματα. Με τόση αγοραστική δύναμη, η κυβέρνηση Μπάιντεν ήλπιζε ότι η κίνηση αυτή θα είχε το παράπλευρο όφελος της αύξησης της ζήτησης για πράσινες τεχνολογίες. Αλλά τώρα, ο Τραμπ μπορεί να ακυρώσει αυτή την παραγγελία και να σταματήσει αυτή την αγορά καθαρής ενέργειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.