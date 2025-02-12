Σμήνος σεισμών σε ένα τεράστιο ηφαίστειο στην Αλάσκα έχει προκαλέσει συναγερμό στους επιστήμονες οι οποίοι εκφράζουν φόβους ότι έχει 50-50 πιθανότητες να εκραγεί άμεσα.

Το ηφαίστειο Spurr βρίσκεται 197χλμ από το Anchorage - τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας που φιλοξενεί σχεδόν 300.000 ανθρώπους.

Τους τελευταίους 10 μήνες, έχει παρατηρηθεί μια ασυνήθιστη σεισμική δραστηριότητα. Από τον Απρίλιο του 2024, ο ρυθμός των σεισμών έχει αυξηθεί από 30 σε 125 κατά μέσο όρο την εβδομάδα.

The Alaska Volcano Observatory says new magma is likely the cause of volcanic unrest at Mount Spurr https://t.co/jQfD1u8PBy — Alaska's News Source (@AKNewsNow) February 11, 2025

Οι ειδικοί στο Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Αλάσκας (AVO) πιστεύουν ότι αυτή η σεισμική δραστηριότητα προκαλείται από νέο μάγμα που αναδεύεται κάτω από το ηφαίστειο, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι ότι ετοιμάζεται να εκραγεί.

Εάν συμβεί το κακό σενάριο και εκραγεί το ηφαίστειο, θα προκαλέσει καταστροφικές λασποολισθήσεις που ονομάζονται λαχάρ και χιονοστιβάδες θερμών αερίων, τέφρας και βράχων, που θα κατέβουν με απίστευτη ταχύτητα. Ευτυχώς, δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές στην πιθανή διαδρομή της λάβας από το όρος Spurr.

Όμως, η ποσότητα της τέφρας που θα εκτοξευόταν από αυτό το ηφαίστειο θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την ανθρώπινη υγεία, προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα ενώ οι τοξίνες που θα απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα συνδέονται με τον καρκίνο.

Δείτε βίντεο από το μεγάλο ηφαίστειο της Αλάσκας:

Πότε ήταν η τελευταία έκρηξη

Η τελευταία φορά που το Mount Spurr «φύσηξε» ήταν το 1992, όταν ξύπνησε από 39 χρόνια λήθαργου.

Η έκρηξη προήλθε από την πλευρική οπή του ηφαιστείου Crater Peak - ένα άνοιγμα που βρίσκεται στην πλευρά του ηφαιστείου - και παρήγαγε μια στήλη τέφρας που υψώθηκε 19 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι κάτοικοι στην πόλη Anchorage, αναγκάστηκαν να κλειστούν στα σπίτια τους ή να φορούν μάσκες όταν βγαίνουν σε εξωτερικούς χώρους.

Ο Ματ Χάνεϊ, υπεύθυνος επιστήμονας του AVO, το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, μιλώντας στην Dailymail είπε ότι στην περίπτωση έκρηξης του ηφαιστείου «η τέφρα μπορεί επίσης να επηρεάσει τις πτήσεις που διασχίζουν την Αλάσκα μεταξύ Βόρειας Αμερικής και Ασίας».

Ο Χάνεϊ και οι συνάδελφοί του στην AVO παρακολουθούν στενά την πρόσφατα αυξημένη σεισμική δραστηριότητα του Mount Spurr.

Αυτό που παρακολουθούν είναι αν υπάρξει περαιτέρω αύξηση του αριθμού των σεισμών, αυξημένες εκπομπές αερίων, αλλαγές στην επιφανειακή παραμόρφωση και λιώσιμο του χιονιού και του πάγου.

Το 1992, τέτοιες αλλαγές συνέβησαν περίπου τρεις εβδομάδες πριν από την πρώτη έκρηξη.

Πηγή: skai.gr

