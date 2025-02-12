Ένα πρωτοποριακό και οικολογικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των κορακοειδών στον αστικό ιστό της Λάρισας έχει θέσει σε εφαρμογή ο Δήμος Λαρισαίων.

Προκειμένου να απαλλαγούν οι κάτοικοι της πόλης από τα ενοχλητικά κοράκια, τη φασαρία που αυτά δημιουργούν και τα περιττώματά τους, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μετά από σχετική αίτηση της Υπηρεσίας Πρασίνου της πόλης, εξέδωσε ειδική άδεια για «εκδίωξη και αποτροπή επιστροφής κορακοειδών στη Λάρισα», μία τεχνική που εφαρμόζεται και σε άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά πρώτη φορά νύχτα σε κέντρο πόλης.

Ο προϊστάμενος του τμήματος Διαχείρισης Άγριας Πανίδας της Υπηρεσίας Πρασίνου και χειριστής των γερακιών του Δήμου Λαρισαίων, Γιώργος Χριστοδούλου, δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα, ότι στόχος τους ήταν να εκδιώξουν τα κοράκια και όχι να τα θανατώσουν, γι’ αυτόν τον λόγο τα γεράκια φέρουν κουδουνάκια προειδοποίησης στα πόδια τους. Όταν έπεφτε το σούρουπο τα κοράκια της περιοχής κατέφευγαν στα πάρκα και τα μεγάλα δέντρα της πόλης, προκειμένου να περάσουν τη νύχτα τους, σε ένα πιο ευνοϊκό γι’ αυτά περιβάλλον. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να καθίσουν ούτε στα παγκάκια των πλατειών, αλλά και οι ενοχλητικοί ήχοι που έκαναν τα κορακοειδή διατάρασσαν τη βραδινή ηρεμία.

Με τα γεράκια προσπάθησαν να οδηγήσουν και πάλι τα κορακοειδή στο φυσικό τους περιβάλλον, και να τα απομακρύνουν από τον αστικό ιστό, καθιστώντας τον έναν «ακατάλληλο» χώρο για διανυκτέρευση. Τι είναι αυτό, όμως, που έκανε τα κορακοειδή να αναζητούν καταφύγιο μέσα στην πόλη; Το βράδυ, λοιπόν, οι θερμοκρασίες που επικρατούν μέσα στο άστυ είναι καλύτερες απ’ ότι στην εξοχή, ενώ τα πτηνά δεν κινδύνευαν εκεί από τους θηρευτές τους. Στο παρελθόν, όσοι μέθοδοι εκδίωξής τους είχαν χρησιμοποιηθεί, όπως παλλόμενα φώτα, έντονοι ήχοι, ηχογραφημένες φωνές αρπακτικών, υπέρηχοι και laser, απέτυχαν παταγωδώς. Με τα γεράκια, όμως, είδους Harris Hawk απομακρύνθηκαν οι κάργιες, οι κουρούνες και οι καρακάξες τόσο από τα πάρκα, όσο και από τα κτίρια της πόλης.

Ο εκφοβισμός και η εκδίωξη των κορακοειδών από τον αστικό ιστό της Λάρισας έγινε με στοχευμένες και κατευθυνόμενες εφορμήσεις των ειδικά εκπαιδευμένων γερακιών προς τα κορακοειδή, που κούρνιαζαν στα δέντρα και τα σπίτια. Πλέον, η εικόνα έχει αλλάξει άρδην και τα τρία γεράκια του Δήμου έχουν γίνει οι νέοι ήρωες της πόλης, που σε κάθε εξόρμησή τους στο κέντρο της Λάρισας τραβούν, όπως είναι φυσικό, τα βλέμματα και τα φλας!

