Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκαν απολιθωμένα οστά φάλαινας- Xρονολογούνται πριν από 41 εκατομμύρια χρόνια- Δείτε φωτογραφίες

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν απολιθωμένα οστά φάλαινας που εκτιμάται πως έζησε στην Αίγυπτο πριν από 41 εκατομμύρια χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο στο Κάιρο (AUC).

Η φάλαινα βαφτίστηκε «Tutcetus Rayanensis» - από το όνομα του φαραώ Τουταγχαμών, τη λέξη cetus (που σημαίνει κήτος στα ελληνικά) και την προστατευόμενη περιοχή Ουάντι ελ Ραγιάν όπου βρέθηκαν τα απολιθωμένα οστά.

Last week witnessed the largest basilosaurid whale ever. This week, the smallest basilosaurid whale! Introducing Tutcetus rayanensis from the middle Eocene of Egypt: congrats to M. Antar, @Gohar_A_S , @SanaaEgypt , @heshamsallam & others! (link below): pic.twitter.com/2KLlblcu4b

«Πρόκειται για τον μικρότερο βασιλόσαυρο (προϊστορικό είδος φάλαινας, το οποίο έχει εξαφανιστεί) που έχει ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα και είναι ένα από τα αρχαιότερα δείγματα του συγκεκριμένου είδους στην Αφρική», αναφέρει το AUC σε σχετική ανακοίνωση.

Παλαιοντολόγοι εκτιμούν πως το κήτος είχε μήκος 2,5 μέτρων και ζύγιζε 187 κιλά.

Τα απολιθώματα βρέθηκαν σε μια περιοχή της Αιγύπτου που κάποτε καλυπτόταν από τα νερά της θάλασσας. Η περιοχή είναι ευρέως γνωστή ως «Κοιλάδα των Φαλαινών» και περιέχει «ανεκτίμητα» απολιθώματα, σύμφωνα με την UNESCO.

Τον Αύγουστο του 2021, αιγύπτιοι αρχαιολόγοι είχαν ανακαλύψει σε κοντινή περιοχή το απολίθωμα ενός αμφίβιου είδους φάλαινας που χρονολογείται πριν από 43 εκατομμύρια χρόνια. Η «Phiomicetus Anubis», που εκτιμάται πως είχε μήκος άνω των τριών μέτρων και ζύγισε περίπου 600 κιλά, παρουσιάστηκε τότε ως η «αρχαιότερη και πιο άγρια φάλαινα (που έζησε) στην Αφρική».

Το 2018 ερευνητές ανακάλυψαν τον αρχαιότερο σκελετό δεινοσαύρου στην Αφρική, ο οποίος εκτιμάται πως έζησε πριν από 75 εκατομμύρια χρόνια.

The king of Ancient Seas is out! Please welcome our new discovery #Tutcetus rayanensis, a new genus and species of ancient basilosaurid whales, 41 million years old from #Egypt ! #SallamLab #MUVP pic.twitter.com/SGiPEylK16