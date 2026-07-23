Στα τελευταία επεισόδια της σεζόν, το Σάββατο 25 Ιουλίου και την Κυριακή 26 Ιουλίου, στις 11.30, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται τη Μαρία Ηλιάκη και τον Γιώργο Γιαννόπουλο, αντίστοιχα. Βασικό θέμα της εκπομπής το Σάββατο, είναι οι διαταραχές του σακχάρου στο αίμα και της Κυριακής, η ισορροπία ανάμεσα στα «πρέπει» και στα «θέλω» στη ζωή μας.

Σάββατο 25 Ιουλίου

Το σάκχαρο στο αίμα μας ανεβοκατεβαίνει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και δεν είναι απαραίτητα ένδειξη ότι κάποιος βρίσκεται στον διαβήτη ή στον προδιαβήτη. Ωστόσο, είναι μία κατάσταση που αν ξεφύγει, καλό είναι να την αναγνωρίσουμε έγκαιρα. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να καθυστερήσουμε ή και να αποκλείσουμε την πιθανότητα να εμφανίσουμε μία χρόνια νόσο, που σχετίζεται με την αυξημένη γλυκόζη στον οργανισμό. Καλεσμένη είναι η δημοσιογράφος - παρουσιάστρια Μαρία Ηλιάκη, η οποία μιλάει για τη διαταραχή στη γλυκόζη που εμφάνισε. Επίσης, στην εκπομπή συζητάμε για τις τροφικές δηλητηριάσεις του καλοκαιριού και για την ενυδάτωση του δέρματος.

Κυριακή 26 Ιουλίου

Η μάχη ανάμεσα στα «θέλω» και τα «πρέπει» είναι πολλές φορές άνιση, καθώς άλλο προστάζει η καρδιά μας κι άλλο τελικά αποφασίζει το μυαλό μας. Όμως μία τέτοια στάση ζωής, που είναι γεμάτη «πρέπει», δοκιμάζει καταρχάς την ψυχική και κατ’ επέκταση τη σωματική μας υγεία. Αντίθετα, όταν ζούμε τη ζωή που θέλουμε, ζούμε καλύτερα. Στην εκπομπή, οι ειδικοί μιλούν για την απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στα «πρέπει» και στα «θέλω», ώστε να μην χάσουμε μεγάλα κομμάτια από τη ζωή μας, παγιδευμένοι στα στερεότυπα. Καλεσμένος είναι ο ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος μιλάει για τον ρόλο που παίζουν στη ζωή του τα «πρέπει» και τα «θέλω». Ακόμη, στην εκπομπή συζητάμε για τα οφέλη της κολύμβησης αλλά και για το φεστιβάλ Γνώσης, Σύνδεσης και Μεταμόρφωσης «Syros Healing Waves».

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

Δείτε το trailer της Κυριακής:

Πηγή: skai.gr

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