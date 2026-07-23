«Νόμοι της καρδιάς»: Τσολπάν και Φαρούκ αποκαλύπτουν στις κόρες τους τι πραγματικά συνέβη πριν 25 χρόνια

Στο επεισόδιο της σειράς «Νόμοι της καρδιάς», που θα μεταδοθεί σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, στις 14.45, στον ΣΚΑΪ, οι ψεύτικες υποσχέσεις του Κοράι μετατρέπονται σε έναν ακόμα εφιάλτη για τη Μελίσα. Ταυτόχρονα, η Ζαλέ ξεπερνάει κάθε όριο και κανείς δεν ξέρει τι είναι ικανή να κάνει...

Η Μελίσα πιστεύει τις ψεύτικες υποσχέσεις του Κοράι ότι θα αλλάξει χαρακτήρα και συμπεριφορά, και δίνει άλλη μια ευκαιρία στον γάμο τους. Σύντομα, όμως, θα το μετανιώσει πικρά. Η Αζρά ξεσπάει την οργή της στον Σεργκέν: η γυναίκα που άφησε να μπει ανάμεσά τους είναι πια ανεξέλεγκτη και κανείς δεν ξέρει τι είναι ικανή να κάνει. Εν τω μεταξύ, η κυρία Τσολπάν έχει υποσχεθεί στον Γιλντιρίμ ότι θα τον βοηθήσει στην πιο δύσκολη υπόθεσή του, αρκεί κι αυτός να πάρει τις αποστάσεις του από την Αζρά και να μην μπερδεύει την καρδιά της σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής της.

Δείτε αποκλειστικό Sneak Preview εδώ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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