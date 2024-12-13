Χριστούγεννα στην Αθήνα: Μουσική παντού, συναυλίες και πάρτι

Σ' ένα παραμυθένιο σκηνικό, γεμάτο μελωδίες, φως, μαγεία και εκπλήξεις θέλει να μεταμορφώσει την πόλη αυτές τις ημέρες ο Δήμος Αθηναίων.

Οpen-air προβολές και drive-in σινεμά στα πιο όμορφα σημεία, συναυλίες, μουσικές εκδηλώσεις και παραστάσεις σε πλατείες, δρόμους, μουσεία, θέατρα και πολιτιστικά κέντρα, αλλά και δέκα ξεχωριστά πάρτι για τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, θα πλαισιώσου το πρόγραμμα για τον παλμό των Χριστουγέννων.

Τριήμερο ατμοσφαιρικών υπαίθριων προβολών

- Το Σάββατο 28 Δεκεμβρίου, το «Ξενοδοχείο Grand Budapest» («The Grand Budapest Hotel», 2014) του Wes Anderson χαρίζει μια συναρπαστική drive-in εμπειρία, σε συνεργασία με τον En Lefko 87.7, στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού με θέα στη στολισμένη Αθήνα.

- Την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Athens Book Space στο Πάρκο Ελευθερίας, η νορβηγική ταινία «Χριστούγεννα στην Οδό των Παπουτσιών» («Christmas on Cobbler Street», 2023) που απευθύνεται σε παιδιά από 10 ετών, θα προβληθεί σε συνεργασία με το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Νορβηγίας.

- Το εορταστικό κινηματογραφικό τριήμερο, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, στην πλατεία Μητρόπολης, με την κλασική χριστουγεννιάτικη ρομαντική κωμωδία «Αγάπη Είναι» («Love Actually», 2003) σε συνεργασία με την ελληνική streaming πλατφόρμα Cinobo.

Οι προβολές πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο, ενώ η διαδικασία κράτησης θέσεων για το drive-in στον Λυκαβηττό θα ανακοινωθεί σύντομα στα κανάλια του Culture Is Athens και του En Lefko 87.7.

Η πόλη γιορτάζει τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου - 21 Δεκεμβρίου

Το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια ζωντανή σκηνή τέχνης και μουσικής, με αφορμή τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου και το This is Athens - City Festival του Δήμου Αθηναίων.

- Στην οδό Πρωτογένους, από τις 17:00 έως τα μεσάνυχτα, θα στηθεί ένα υπαίθριο stage αφιερωμένο στη σύγχρονη ελληνική εναλλακτική σκηνή με DJ sets και happenings και στην πλατεία Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή με εκπροσώπους της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής από το ENTEKA Athens.

- Στην πλατεία Γκύζη, ο George Apergis και τα Reverb Sessions ετοιμάζουν ένα ζωντανό πάρτι με ηλεκτρονικούς ήχους.

- Στη Φωκίωνος Νέγρη ο ραδιοφωνικός σταθμός Μελωδία 99.2 προσκαλεί σε μια έντεχνη μουσική βραδιά με τη νέα του live μπάντα και μουσικές επιλογές από παραγωγούς του σταθμού.

- Στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, το μουσικό σύνολο De Profundis παρουσιάζει έργα κορυφαίων συνθετών της κλασικής μουσικής.

- Στον πεζόδρομο της Χάρητος στο Κολωνάκι, η Athens Voice αναβιώνει το θρυλικό street party της.

- Στον σταθμό μετρό του Συντάγματος, οι Chores εντυπωσιάζουν με την πολυφωνική τους ερμηνεία, ενώ στη στοά Δραγατσανίου ο EnLefko 87.7 προσφέρει ένα μοναδικό DJ set με κορυφαίους DJs (Laternative, Εύα Θεοτοκάτου και Γιώργος Μπακαλάκος).

- Η βραδιά συνεχίζεται με ένα ρεσιτάλ πιάνου στην Ερμού και κορυφώνεται στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», όπου ο Kosmos 93.6 παρουσιάζει τον Γιώργη Χριστοδούλου και ένα μεταμεσονύχτιο party.

Μουσική παντού: Η Αθήνα γεμίζει με μελωδίες!

Η πλατεία Συντάγματος είναι το επίκεντρο των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων. Από τις 12 έως τις 22 Δεκεμβρίου, θα πλημμυρίσει με ήχους από τον ραδιοφωνικό σταθμό Easy 97.2.

Η αρχή των γιορτινών live στη σκηνή γίνεται την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου με τον Δώρο Δημοσθένους και την μπάντα του. Ανήμερα των Χριστουγέννων, την Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου, καλλιτέχνες back to back αναλαμβάνουν να διασκεδάσουν το κοινό. Το πρωί η Αθηναϊκή Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας, το μεσημέρι οι MΟb Trio με την ηλεκτρονική jazz, και το απόγευμα των Χριστουγέννων ο ανατρεπτικός ερμηνευτής και performer Πάνος Μουζουράκης μαζί με την μπάντα του σε ένα απογειωτικό μουσικό σόου.

Το πρωί της Πέμπτης 26 Δεκεμβρίου, είναι αφιερωμένο στα παιδιά με μουσική παράσταση από τα Ζαμομίνια, στη συνέχεια η τζαζ μπάντα Το Πράγμα και ακολουθεί η Idra Kayne με soul και funk μελωδίες και οι Mikro στο πολυαναμενόμενο και άκρως εκρηκτικό comeback τους στη σκηνή.

Η κορύφωση των μουσικών live στο Σύνταγμα έρχεται την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπου θα υποδεχτούμε το νέο έτος με τη μουσική και θεατρική «χρονομηχανή» του Φοίβου Δεληβοριά και της «Ταράτσας του Χρόνου» του, με τη συμμετοχή της Νατάσσας Μποφίλιου, του Θανάση Αλευρά, της Μάρθας Φριντζήλα, μεγάλης ορχήστρας χορευτών και νέων φωνών, οι οποίοι παρουσιάζουν live μια μουσική και θεατρική χρονομηχανή, που θα διατρέξει όλη την Ιστορία της Αθήνας από το 1945 ως το 2025, μέσα από τραγούδια, χορούς, προβολές και χιουμοριστικά θεατρικά στιγμιότυπα.

Ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες στην πόλη προσφέρει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, από τις 13 Δεκεμβρίου μέχρι τις αρχές του 2025, σε σημεία της πόλης, με χριστουγεννιάτικες μελωδίες και το βανάκι του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9.84, που έως τις 21 Δεκεμβρίου θα σταθμεύσει από το Σύνταγμα και την Ερμού μέχρι τον Άγιο Παντελεήμονα και την Κυψέλη.

Από την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου, περισσότερη μουσική στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» του Δήμου Αθηναίων, τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», το Athens Book Space στο πάρκο Ελευθερίας και το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» με τη διάσημη βιεννέζικη οπερέτα του Γιόχαν Στράους του νεότερου, «Η Νυχτερίδα» (από 19 Δεκεμβρίου έως 4 Ιανουαρίου), δύο συναυλίες «Rosarte of Musicals» και την Athens Big Band, η οποία συναντά δύο σπουδαίους διεθνείς καλλιτέχνες, τη Veronica Mortensen και τον Niels HP, σε μια λαμπερή βραδιά με χριστουγεννιάτικες αποχρώσεις (30 Δεκεμβρίου).

