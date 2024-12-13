Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Μουσικό φεστιβάλ STEGI.RADIO Takeover 2025

H φεστιβαλική μουσική εμπειρία του χειμώνα, STEGI.RADIO Takeover 2025, έρχεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Στέγη στις 24 και 25 Ιανουαρίου από το ανήσυχο STEGI.RADIO.

Χωρίς καθίσματα στην Κεντρική Σκηνή. Χωρίς μάρμαρα στα φουαγιέ. Με πολύχρωμους χώρους χαλάρωσης που σε προσκαλούν να χαθείς. Και, κυρίως, με σπουδαίες μουσικές προτάσεις απ’ άκρη σ’ άκρη του κτιρίου. Η δεύτερη χρονιά του STEGI.RADIO Takeover δεν έρχεται απλώς να αλλάξει το κτίριο της Συγγρού. Έρχεται να αλλάξει τη μουσική μας εμπειρία. Από το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, το μουσικό γεγονός που άλλαξε εκ θεμελίων πέρυσι τον χώρο της Στέγης επιστρέφει φέτος ακόμα πιο τολμηρό, πιο εντυπωσιακό, πιο καθηλωτικό, πιο παιχνιδιάρικο.

Το διήμερο 24 και 25 Ιανουαρίου, το STEGI.RADIO υπόσχεται μια ακόμη πιο ηχηρή κατάληψη: Δύο ημέρες, τέσσερα stages, περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Με εγχώριους και διεθνείς καλεσμένους που έρχονται από όλες τις γωνιές της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, το φετινό lineup υπόσχεται να γεμίσει κάθε χώρο της Στέγης με ακόμα περισσότερο χρώμα, τολμηρή διάθεση και απρόβλεπτες μουσικές συναντήσεις. Η Κεντρική Σκηνή μεταμορφώνεται ξανά σε συναυλιακό χώρο, το -1 μετατρέπεται σε club, η Μικρή Σκηνή σε music auditorium, το +3 σε listening room και οι εκπλήξεις δεν σταματούν. Από δυναμικά DJ sets και ζωντανές εμφανίσεις μέχρι συζητήσεις, το STEGI.RADIO Takeover 2025 γίνεται το απόλυτο σημείο συνάντησης για όσους αναζητούν κάτι παραπάνω από τον αναμενόμενο ήχο. Είστε έτοιμοι να αφεθείτε στην εμπειρία;

Το STEGI.RADIO Takeover επανέρχεται, μετά το περυσινό εντυπωσιακό του πρώτο φεστιβαλικό μουσικό αποτύπωμα, με ένα ακόμα πιο ηχηρό lineup, για να ξεδιπλώσει τον πολυσυλλεκτικό του χαρακτήρα και να μεταμορφώσει τη Στέγη σε ένα μουσικό playground. Με διεθνείς και εγχώριους καλεσμένους, απρόβλεπτες και πρωτότυπες επιλογές, ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός της Στέγης γιορτάζει για άλλη μία χρονιά τις πολλές διαφορετικές πλευρές του σύγχρονου ήχου μέσα από ένα πολυδιάστατο curation που διατρέχει το φάσμα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής.

Η Κεντρική Σκηνή «ντύνεται» ξανά club και γεμίζει με τα electro ξεσπάσματα της Kittin, η οποία επισκέπτεται την Αθήνα μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή της στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, τους ορμητικούς ρυθμούς του «Πάπα» της minimal techno, Robert Hood, την πολιτικοποιημένη, απελευθερωτική τζαζ των Irreversible Entanglements, που κυκλοφόρησαν τον τελευταίο τους δίσκο στη δισκογραφική Impulse, το παιγνιώδες μείγμα disco, acid και techno του David Vunk, το απρόβλεπτο πάντρεμα genres της Crystallmess, τον θρασύ συνδυασμό τραπ και ρεμπέτικου του Νέγρου του Μοριά και την ξεσηκωτική garage ψυχεδέλεια των Acid Baby Jesus.

Το -1 της Στέγης εκπέμπει και στη σκηνή και στο STEGI.RADIO online την ένταση και τον ηδονισμό ενός underground club στο κέντρο μιας μητρόπολης όπου συναντιούνται και αναμειγνύονται διαφορετικές κοινότητες και υποκουλτούρες, με τα φρενήρη beats του De Schuurman και της UNIIQU3, το μεσογειακό new club χαρμάνι του STILL και της Deena Abdelwahed και την afroglobal ενέργεια της Catu Diosis, καλλιτέχνιδας του label Nyege Nyege.

Η Μικρή Σκηνή δίνει έμφαση σε Έλληνες καλλιτέχνες, με ζωντανές εμφανίσεις του καταξιωμένου πλέον The Boy, του εσωστρεφούς και ιδιοσυγκρασιακού Larry Gus, του ανερχόμενου cabaret-pop τραγουδοποιού Kristof και της Venus Volcanism, η οποία αναμειγνύει το πολυφωνικό και το παραδοσιακό τραγούδι με την πειραματική ηλεκτρονική μουσική. Η Μικρή Σκηνή θα φιλοξενήσει επίσης την Ιταλίδα δημιουργό κινηματογραφικής ambient, Grand River.

Παράλληλα, στο +3 της Στέγης θα ξεδιπλωθούν δύο πολύωρα sets από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, με εκλεκτικές ambient επιλογές, και τον A@H2O, με dub, calypso και reggae ήχους, καθώς και ένα listening session από τους Invernomuto και μια συνομιλία μεταξύ των Γιάννη-Ορέστη Παπαδημητρίου και Stoffel Debuysere, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ways of Listening”.

Οι επιμελητές του STEGI.RADIO Takeover αναφέρουν: «Το STEGI.RADIO επιστρέφει στη Στέγη με το Takeover 2025 για 2 ημέρες (24-25 Ιανουαρίου) και σε 4 stages με μία αποστολή: να φέρει την Αθήνα στο κέντρο των καλλιτεχνικών δρώμενων. Το Takeover 2025 χτίζει γέφυρες ανάμεσα στο Ντιτρόιτ, το Άμστερνταμ, τη Βαλτιμόρη, το Μιλάνο, το Παρίσι, το Ρότερνταμ, το Βερολίνο και άλλα σημεία του παγκόσμιου μουσικού χάρτη, πάντοτε με επίκεντρο την Αθήνα. Δημιουργεί μέσα στη Στέγη έναν φωτεινό πομπό που εκπέμπει τη ζωτικότητα και την εκρηκτικότητα της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Χωρίς να παγιδεύεται στα στεγανά των genres και των τάσεων, διαμορφώνει τους χώρους της Στέγης, έτσι ώστε οι καλλιτέχνες να αφήσουν το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό τους στίγμα, μέσα από χρώματα, φώτα, μουσική και ένταση, παρασέρνοντας το κοινό σε μια μεγάλη μουσική αφήγηση που αντλεί μέσα από την πορεία της ηλεκτρονικής μουσικής, αναμειγνύοντας το ηλεκτρονικό και το οργανικό, το εγκαθιδρυμένο και το αναδυόμενο, το εγχώριο και το παγκόσμιο».

Πέρυσι, ο Τύπος έγραφε ότι η αίθουσα θύμιζε club Δυτικής μεγαλούπολης, με τα ντεσιμπέλ των επιδαπέδιων μπάσων να δονούν επιβλητικά κάτω ακριβώς από τα πόδια σου, ότι το Takeover ήταν το διονυσιακό μετατόπισμα της εποχής, ότι το κτίριο ήταν όπως δεν το έχει ξαναδεί κανείς, πιο ζωντανό από ποτέ σε μια περιπετειώδη και εκστατική μουσική γιορτή, ότι η Στέγη μετατράπηκε σε μια δονούμενη πίστα, ένα μουσικό κουτί, όπου τα live και ειδικά η ηλεκτρονική μουσική αναδείχθηκαν σε εμπειρία, ότι η εκρηκτική ενέργεια της μουσικής ήταν στο επίκεντρο και διαχεόταν παντού.

Φέτος, η πρώτη ημέρα του STEGI.RADIO Takeover 2025 συνδυάζει ζωηρούς pop, electro και synth ήχους με live εμφανίσεις και DJ sets. Στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, εκεί όπου τα καθίσματα «εξαφανίζονται» προσωρινά και η αίθουσα μεταμορφώνεται σε συναυλιακό χώρο, οι υψηλής τάσης electro και techno ήχοι της Kittin και του David Vunk συναντούν τη new wave ενέργεια των Curses, την αυθάδικη ψυχεδελική garage των Acid Baby Jesus και την avant pop της VASSIŁINA. Ανεβαίνοντας στη Μικρή Σκηνή, οι leftfield αστικές εξιστορήσεις του The Boy και η νέας κοπής θεατρική pop του Kristof ξεδιπλώνονται μαζί με την ντελικάτη ambient της Malibu.

Κατεβαίνοντας έξι ορόφους από εκεί, στο -1, ο ρυθμός δυναμώνει με τους μεσογειακούς new club ήχους των Deena Abdelwahed και STILL, το global bass αμάλγαμα της Catu Diosis, τη βρόμικη, παιγνιώδη electro του DJ Problems και την εγκεφαλική bass της j biloba. Παράλληλα, στο +3 ο A@H2O δημιουργεί ατμόσφαιρα χαλάρωσης με ένα 5ωρο σετ εστιασμένο σε dub, reggae και calypso ήχους, ενώ ο Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου συνομιλεί με τον επιμελητή κινηματογράφου και μουσικής Stoffel Debuysere, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ways of Listening” που δημιούργησε ο δεύτερος, για να αναδείξει τον ήχο ως εργαλείο ανάπτυξης κριτικών οπτικών πάνω στα ντοκιμαντέρ.

Η δεύτερη ημέρα του STEGI.RADIO Takeover 2025 γιορτάζει την ανεξάντλητη πολυμορφία και ενέργεια του σύγχρονου ηλεκτρονικού και οργανικού ήχου. Η Κεντρική Σκηνή της Στέγης υποδέχεται την επιβλητική παρουσία μιας ιστορικής techno μορφής, του Robert Hood, ένα «χαμαιλεοντικό» DJ set από την Crystallmess, την avant-jazz performance των Irreversible Entanglements, το «τραμπέτικο» (τραπ + ρεμπέτικο) του Νέγρου του Μοριά και την ιδιότυπη χορευτική dub των Holy Tongue (Valentina Magaletti, Al Wootton και Susumu Mukai).

Στη Μικρή Σκηνή, ο Larry Gus δίνει ένα κομμάτι του εαυτού του με τα περίτεχνα beats του, η Venus Volcanism μας συστήνει το αιθέριο πάντρεμα παραδοσιακής και σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής και η Grand River μας ταξιδεύει με την επιβλητική ambient της. Την ίδια στιγμή, μερικούς ορόφους πιο κάτω, στο -1, η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα, όπου ο RHR φέρνει τους ήχους από τις βραζιλιάνικες φαβέλες, η UNIIQU3 τη μεταλλαγμένη Jersey club με live φωνητικά, ο De Schuurman τη φρενήρη cross-genre προσέγγισή του και ο A.Square τις ιδιαίτερες bass και dub επιλογές του. Παράλληλα, το +3 της Στέγης μετατρέπεται σε ιδανικό chill-out room με εκλεκτικές ambient επιλογές από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου (aka Method to the Madness), καθώς και ένα listening session με τους Invernomuto (Simone Bertuzzi και Simone Trabucchi) που παρουσιάζουν το αρχειακό τους πρότζεκτ, “Black Med”, όπου έχουν συλλέξει μουσικές και ήχους από όλη τη Μεσόγειο.

Συντελεστές

Σύλληψη Φεστιβάλ: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Artistic Direction: Voltnoi & Quetempo (STEGI.RADIO), Άκης Χοντάσης

Set Design Concept: Voltnoi Brege

Set Design: Γιάννης Ξηντάρας

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βαγγέλης Μούντριχας, Παύλος Παππάς

Επικεφαλής Παραγωγής: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Άκης Χοντάσης

Εκτέλεση Παραγωγής: Μαριανότα Γιαννάκη, Δανάη Γιαννακοπούλου, Δήμητρα Μπουζάνη, Μαριάννα Αντζουλάτου, Φαίη Μινωπέτρου-Κασιμάτη

Τεχνικός Διευθυντής: Αντώνης Κόκκορης

Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Ντόβας

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Πρόγραμμα



Ημέρα 1η - Παρασκευή 24 Ιανουαρίου

Κεντρική Σκηνή

20:30 – 21:30 | VASSIŁINA

21:30 – 22:30 | Acid Baby Jesus

22:30 – 23:30 | Curses

23:30 – 01:15 | Kittin

01:15 – 03:00 | David Vunk

Μικρή Σκηνή

21:00 – 22:00 | Malibu

22:00 – 23:00 | Kristof

23:00 – 00:00 | The Boy

-1 στη Στέγη

20:00 – 21:00 | j biloba

21:00 – 22:30 | Catu Diosis

22:30 – 00:00 | STILL

00:00 – 01:30 | DJ Problems

01:30 – 03:00 | Deena Abdelwahed

+3 στη Στέγη

21:00 – 22:00 | Stoffel Debuysere (συζήτηση)

22:00 – 03:00 | A@H20

Ημέρα 2η - Σάββατο 25 Ιανουαρίου

Κεντρική Σκηνή

20:30 – 21:30 | Irreversible Entanglements

21:45 – 22:45 | Holy Tongue

23:00 – 00:00 | Νέγρος του Μοριά

00:00 – 01:30 | Crystallmess

01:30 – 03:00 | Robert Hood

Μικρή Σκηνή

21:00 – 22:00 | Grand River

22:00 – 23:00 | Venus Volcanism

23:00 – 00:00 | Larry Gus

-1 στη Στέγη

20:00 – 21:30 | A.Square

21:30 – 23:00 | De Schuurman

23:00 – 00:30 | UNIIQU3

00:30 – 01:30 | Runner

01:30 – 03:00 | RHR

+3 στη Στέγη

21:00 – 22:00 | Invernomuto (listening session)

22:00 – 03:00 | Method to the Madness

Πληροφορίες

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Συγγρού 107

Παρασκευή 24 & Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2025, 20:00 – 03:00

Σε όλους τους χώρους της Στέγης

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00

Εισιτήρια

Τα εισιτήρια είναι ημερήσια. Διασφαλίζουν την είσοδο στο κτίριο της Στέγης και ισχύουν για όλες τις επιμέρους εκδηλώσεις της κάθε ημέρας βάσει της διαθεσιμότητας.

Καθώς οι χωρητικότητες των αιθουσών διαφέρουν μεταξύ τους, η είσοδος στις επιμέρους εκδηλώσεις θα πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της κάθε αίθουσας τη στιγμή της προσέλευσης.

Έναρξη προπώλησης: Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024, 17:00

Κανονικό εισιτήριο: 28 €

Ανεργίας: 10 €

ΑμεΑ & Συνοδοί ΑμεΑ: 10 €

Εισιτήρια Φίλων: έκπτωση 20% επί της τιμής του κανονικού εισιτηρίου

Πρόσθετες πληροφορίες

Όλες οι εκδηλώσεις βιντεοσκοπούνται και φωτογραφίζονται. Με την αγορά εισιτηρίου, οι κάτοχοι συναινούν στη βιντεοσκόπηση και φωτογράφισή τους.

Το βιντεοσκοπημένο υλικό θα παραμείνει στο αρχείο της Στέγης και θα διατίθεται από τον διαδικτυακό τόπο, το κανάλι και τις ψηφιακές πλατφόρμες της Στέγης για όλο το διάστημα λειτουργίας τους.

